Honduras-US Summary

At St. Paul, Minn. Honduras 0 0—0 United States 2 1—3

First half_1, United States, McKennie 2 (Acosta), 8th minute. 2, United States, Zimmerman 1, 37th minute.

Second half_3, United States, Pulisic 2 (Zimmerman), 67th minute.

Yellow cards_Mejia, Hon, 36th; Quioto, Hon, 36th; Weah, US, 76th. Red cards_None.

Referee_Oshane Nation, Jamaica. Assistant referees_Ojay Duaney, Jamaica; Stephanie-Dale Yee Sing, Jamaica. 4th official_Randy Encarnacion, Dominican Republic. VAR_Erick Miranda, Mexico. AVAR_Ricardo Montero, Costa Rica.

A_19,202.

Lineups

Honduras_Luis López (Edrick Menjívar, 46th); Wisdom Quaye, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Omar Elvir; Edwin Rodríguez, Alfredo Mejía, Juan Delgado, Kevin López (Devron García, 61st); Romell Quioto (Bryan Rochez, 46th), Alberth Elis (Anthony Lozano, 46th)

United States_Matt Turner; Reggie Cannon, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson, Kellyn Acosta, Weston McKennie (Cristian Roldan, 84th, Jordan Morris (Christian Pulisic, 65th), Luca de la Torre, Tim Weah (Brenden Aaronson, 77th); Ricardo Pepi (Jesús Ferreira, 76th)

