Japan 3, Czech Republic 2, Japan wins 1-0 in shootout

Japan 1 0 1 0 1 — 3 Czech Republic 0 1 1 0 0 — 2

First Period_1, Japan, Haruka Toko (Aoi Shiga, Ayaka Toko), 04:00 (pp). Penalties_Katerina Mrazova, Czech Republic (interference); Chiho Osawa, Japan (cross-checking).

Second Period_2, Czech Republic, Denisa Krizova (Tereza Vanisova), 26:09. Penalties_Hanae Kubo, Japan (tripping); Noemi Neubauerova, Czech Republic (slashing); Dominika Laskova, Czech Republic (closing hand on puck); Aneta Tejralova, Czech Republic (illegal hit).

Third Period_3, Japan, Haruka Toko (Hanae Kubo, Ayaka Toko), 40:23 (pp). 4, Czech Republic, Natalie Mlynkova, 45:53. Penalties_Ayaka Toko, Japan (tripping); Tereza Vanisova, Czech Republic (tripping).

Overtime_No Scoring. Penalties_None.

Shootout_Japan 3 (Rui Ukita NG, Hanae Kubo G, Remi Koyama NG, Haruka Toko NG, Akane Shiga NG), Czech Republic 2 (Kristyna Patkova NG, Denisa Krizova NG, Michaela Pejzlova NG, Katerina Mrazova NG, Alena Mills NG).

Shots on Goal_Japan 10-7-5-2-1_25. Czech Republic 12-9-12-5-0_38.

Goalies_Japan, Nana Fujimoto, Akane Konishi. Czech Republic, Viktorie Svejdova, Klara Peslarova.

Referee_Daria Abrosimova, Russia. Daria Ermak, Russia. Lisa Linnek, Germany. Linnea Sainio, Finland.

