Japan 3, Sweden 1

Japan 1 0 2 — 3 Sweden 0 1 0 — 1

First Period_1, Japan, Shiori Koike (Suzuka Taka, Chiho Osawa), 19:13. Penalties_Hikaru Yamashita, Japan (too many players); Sofie Lundin, Sweden (hooking).

Second Period_2, Sweden, Maja Nylen-Persson (Felizia Wikner-Zienkiewicz), 20:30. Penalties_Ebba Berglund, Sweden (illegal hit).

Third Period_3, Japan, Rui Ukita (Akane Shiga, Aoi Shiga), 44:03. 4, Japan, Haruna Yoneyama (Remi Koyama, Akane Hosoyamada), 58:59. Penalties_Hikaru Yamashita, Japan (delaying the game); Linnea Johansson, Sweden (slashing).

Shots on Goal_Sweden 8-7-12_27. Japan 15-15-10_40.

Goalies_Sweden, Emma Soderberg, Ida Boman. Japan, Nana Fujimoto, Akane Konishi.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Elizabeth Mantha, Canada. Kendall Hanley, United States. Diana Mokhova, Russia.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.