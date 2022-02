Louisiana-Monroe 60, Arkansas St. 59

LOUISIANA-MONROE (11-12)

Howell 1-3 0-2 2, Jones 10-17 0-0 21, Ozier 5-13 2-4 14, Powell 3-5 2-2 9, Harrison 2-8 5-6 9, Metskhvarishvili 2-5 0-1 5, Williams 0-1 0-0 0, Hall 0-1 0-0 0, Phillips 0-0 0-0 0. Totals 23-53 9-15 60.

ARKANSAS ST. (14-6)

Omier 8-12 7-10 23, Wesley 7-8 0-1 14, Eaton 1-9 0-0 3, Fields 1-11 1-2 4, Sills 3-14 2-2 9, Felts 1-3 0-0 3, Davis 1-2 0-0 2, Farrington 0-2 1-2 1, Grbovic 0-0 0-0 0. Totals 22-61 11-17 59.

Halftime_Arkansas St. 29-26. 3-Point Goals_Louisiana-Monroe 5-12 (Ozier 2-3, Powell 1-1, Jones 1-2, Metskhvarishvili 1-2, Williams 0-1, Harrison 0-3), Arkansas St. 4-22 (Felts 1-3, Eaton 1-4, Sills 1-5, Fields 1-7, Davis 0-1, Farrington 0-2). Fouled Out_Powell. Rebounds_Louisiana-Monroe 32 (Ozier 9), Arkansas St. 42 (Omier 26). Assists_Louisiana-Monroe 9 (Jones, Ozier 3), Arkansas St. 18 (Eaton 8). Total Fouls_Louisiana-Monroe 16, Arkansas St. 13. A_1,003 (10,475).

