Miami 71, Syracuse 65

SYRACUSE (9-11)

Styles 2-6 3-4 7, Christianna Carr 5-12 1-1 14, Chrislyn Carr 2-13 7-7 11, Hyman 5-20 4-5 15, Murray 5-14 1-2 15, Rice 1-2 0-0 3, Wilson 0-0 0-0 0, Walker 0-0 0-0 0, Totals 20-67 16-19 65

MIAMI (12-8)

Harden 2-6 2-2 6, Pendande 7-11 0-0 14, Erjavec 1-5 0-0 3, Marshall 3-7 3-4 10, Williams 4-12 0-0 8, Djaldi-Tabdi 6-12 1-2 14, Mbandu 1-2 0-0 2, Gray 2-3 2-2 8, Johnson Sidi Baba 0-4 0-0 0, Dwyer 0-1 0-2 0, Roberts 3-5 0-0 6, Totals 29-68 8-12 71

Syracuse 14 17 11 23 — 65 Miami 20 17 18 16 — 71

3-Point Goals_Syracuse 9-32 (Styles 0-1, Christ.Carr 3-7, Chrisl.Carr 0-6, Hyman 1-7, Murray 4-9, Rice 1-2), Miami 5-15 (Erjavec 1-3, Marshall 1-5, Williams 0-1, Djaldi-Tabdi 1-3, Gray 2-2, Roberts 0-1). Assists_Syracuse 9 (Chrisl.Carr 3), Miami 21 (Erjavec 8). Fouled Out_Syracuse Hyman. Rebounds_Syracuse 36 (Christ.Carr 7), Miami 53 (Johnson Sidi Baba 16). Total Fouls_Syracuse 19, Miami 14. Technical Fouls_None. A_1,225.

