Navy 56, Loyola (Md.) 55

NAVY (15-8)

Nelson 2-6 1-2 6, Njoku 0-2 3-4 3, Carter 5-12 2-3 15, G.Summers 2-5 1-2 5, Yoder 1-3 0-0 2, Deaver 6-9 2-2 15, Inge 1-2 0-0 2, Walker 2-4 0-0 4, Dorsey 2-4 0-0 4, Roach 0-0 0-0 0. Totals 21-47 9-13 56.

LOYOLA (MD.) (13-10)

Dike 2-6 0-2 4, M.Ilic 1-3 0-0 3, Andrews 5-11 0-1 13, K.Jones 2-6 0-0 6, Spencer 7-17 0-0 18, V.Ilic 4-5 0-0 8, W.Jackson 0-3 0-0 0, Marshall 1-1 0-0 3, Brown 0-1 0-0 0. Totals 22-53 0-3 55.

Halftime_27-27. 3-Point Goals_Navy 5-14 (Carter 3-7, Deaver 1-1, Nelson 1-2, Dorsey 0-1, Inge 0-1, Yoder 0-2), Loyola (Md.) 11-27 (Spencer 4-11, Andrews 3-5, K.Jones 2-5, Marshall 1-1, M.Ilic 1-3, W.Jackson 0-2). Rebounds_Navy 30 (Nelson, Dorsey 5), Loyola (Md.) 24 (Dike 6). Assists_Navy 11 (G.Summers 4), Loyola (Md.) 14 (K.Jones 5). Total Fouls_Navy 7, Loyola (Md.) 13. A_902 (3,000).

