Northwestern 87, Nebraska 63

NORTHWESTERN (10-10)

Beran 0-4 0-0 0, Nance 3-6 1-2 8, Audige 6-13 2-3 16, Buie 10-15 1-1 27, Roper 2-4 0-0 4, Williams 1-1 2-2 4, Greer 2-3 2-2 7, Berry 3-7 0-0 9, Young 5-9 2-2 12, Simmons 0-2 0-0 0, Barnhizer 0-2 0-0 0, Nicholson 0-0 0-0 0, Dixon 0-0 0-0 0. Totals 32-66 10-12 87.

NEBRASKA (6-16)

Mayen 0-1 0-0 0, Walker 3-6 0-1 6, T.McGowens 3-6 2-4 8, B.McGowens 2-8 5-6 10, Verge 3-5 2-3 9, Wilcher 6-10 0-0 15, Andre 1-3 1-3 3, Webster 2-5 0-0 5, Tominaga 1-4 0-0 2, Edwards 1-2 0-0 3, Cronin 1-1 0-2 2. Totals 23-51 10-19 63.

Halftime_Northwestern 49-27. 3-Point Goals_Northwestern 13-31 (Buie 6-11, Berry 3-5, Audige 2-5, Greer 1-2, Nance 1-3, Barnhizer 0-1, Beran 0-4), Nebraska 7-18 (Wilcher 3-6, Edwards 1-1, Verge 1-1, B.McGowens 1-3, Webster 1-3, Mayen 0-1, Tominaga 0-3). Rebounds_Northwestern 36 (Beran, Young 6), Nebraska 28 (Walker 6). Assists_Northwestern 14 (Greer 4), Nebraska 13 (Verge 6). Total Fouls_Northwestern 18, Nebraska 14.

