Presbyterian 78, Radford 70

PRESBYTERIAN (11-13)

Ard 2-3 5-6 9, Hill 1-2 2-4 4, Barnett 6-11 0-0 15, Harrison 9-15 2-3 22, Reddish 3-8 7-9 15, Younger 0-1 1-2 1, McCormack 4-6 0-0 10, Stewart 1-3 0-1 2, Graham 0-1 0-0 0, Lovorn 0-0 0-0 0. Totals 26-50 17-25 78.

RADFORD (7-15)

Jules 3-3 1-2 7, Mangum 4-7 0-0 10, Hart 4-6 2-2 14, Jeffers 6-8 3-4 18, Lipscomb 2-5 0-0 6, Stapleton 3-7 3-4 9, Williams 2-5 0-0 6, Joseph 0-1 0-0 0, McNeil 0-2 0-0 0, J.Walker 0-1 0-0 0, C.Walker 0-0 0-0 0. Totals 24-45 9-12 70.

Halftime_Radford 37-34. 3-Point Goals_Presbyterian 9-17 (Barnett 3-5, Harrison 2-3, Reddish 2-3, McCormack 2-4, Graham 0-1, Younger 0-1), Radford 13-24 (Hart 4-6, Jeffers 3-4, Lipscomb 2-3, Williams 2-4, Mangum 2-5, Joseph 0-1, McNeil 0-1). Rebounds_Presbyterian 25 (Harrison 6), Radford 22 (Jules, Mangum, Jeffers 4). Assists_Presbyterian 11 (Reddish 5), Radford 12 (Lipscomb 4). Total Fouls_Presbyterian 12, Radford 22. A_1,214 (3,205).

