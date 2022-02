Saturday

Women

500m

Heat 1

1. Selma Poutsma, Netherlands, 43.472 (Q).

2. Florence Brunelle, Canada, 43.477 (Q).

3. Valentina Ascic, Croatia, 44.681.

4. Tifany Huot Marchand, France, 54.758.

Heat 2

1. Fan Kexin, China, 43.275 (Q).

2. Sofia Prosvirnova, ROC, 43.331 (Q).

3. Zsofia Konya, Hungary, 43.905.

4. Gwendoline Daudet, France, 45.515.

