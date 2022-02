Super Bowl Drive Chart

Los Angeles Rams First Quarter Time Time Time Ball Drive No. Yds. Yds Net 1st Last Given No Recd Lost Poss Obtain Began Ply Gain Pen Yds Dwn Scrm Up 1 15:00 11:54 3:06 Kickoff LA25 5 1 0 1 1 LA26 Punt 2 9:57 6:22 3:35 Downs 50 6 50 0 50 2 CN17 TD 3 4:48 2:09 2:39 Punt LA28 3 12 -5 7 0 LA35 Punt Second Quarter 4 :28 12:51 2:37 Kickoff LA25 6 75 0 75 3 CN11 TD 5 5:47 2:00 3:47 Kickoff LA25 8 37 -5 32 2 CN43 Inter 6 :30 0:04 0:26 Punt LA41 3 9 0 9 0 50 Punt Third Quarter 7 14:48 14:38 0:10 Kickoff LA17 1 0 0 0 0 LA17 Inter 8 10:15 05:58 4:17 Kickoff LA25 10 52 0 52 3 CN23 FG 9 4:28 2:47 1:41 Punt LA47 3 -3 0 -3 0 LA44 Punt Fourth Quarter 10 :36 14:05 1:31 Punt LA48 3 3 0 3 0 CN49 Punt 11 11:29 9:58 1:31 Punt LA35 3 6 0 6 0 LA41 Punt 12 6:13 1:25 4:48 Punt LA21 15 72 7 79 7 CN1 TD 13 :39 :00 :39 Downs LA49 1 -1 0 -1 0 LA49 END

Cincinnati Bengals First Quarter Time Time Time Ball Drive No. Yds. Yds Net 1st Last Given No Recd Lost Poss Obtain Began Ply Gain Pen Yds Dwn Scrm Up 1 11:54 9:57 1:57 Punt CN42 4 9 0 9 0 LA49 Downs 2 6:22 4:48 1:34 Kickoff CN25 3 6 0 6 0 CN31 Punt 3 2:09 :28 1:41 Punt CN30 6 59 0 59 0 LA11 FG Second Quarter 4 12:51 5:47 7:04 Kickoff CN25 12 75 0 75 0 LA6 TD 5 2:00 :30 1:30 Inter CN10 5 7 0 7 1 CN17 Punt 6 :04 :00 :04 Punt CN20 1 -1 0 -1 0 CN20 Half Third Quarter 7 15:00 14:48 :12 Kickoff CN25 1 75 0 75 0 CN25 TD 8 14:38 10:15 4:23 Inter LA31 8 11 0 11 1 LA20 FG 9 5:58 4:28 1:30 Kickoff CN25 5 -3 0 -3 0 CN22 Punt 10 2:47 :36 2:11 Punt CN16 3 5 0 5 0 CN21 Punt Fourth Quarter 11 14:05 11:29 2:36 Punt CN16 5 12 -14 -2 1 CN14 Punt 12 9:58 6:13 3:45 Punt CN16 7 24 0 24 2 CN40 Punt 13 1:25 :39 0:46 Kickoff CN25 5 26 0 26 1 LA49 Downs Time Of Possession Team 1st 2nd 3rd 4th Total Los Angeles Rams 9:48 6:22 6:44 7:53 30:47 Cincinnati 5:12 8:38 8:16 7:07 29:13

