Sweden 3, Denmark 1

Sweden 1 1 1 — 3 Denmark 0 1 0 — 1

First Period_1, Sweden, Emma Nordin (Sofie Lundin), 03:02. Penalties_Jessica Adolfsson, Sweden (delaying the game); Johanna Fallman, Sweden (high sticking); Felizia Wikner-Zienkiewicz, Sweden (tripping); Felizia Wikner-Zienkiewicz, Sweden (tripping).

Second Period_2, Denmark, Julie Oksbjerg (Josefine Jakobsen, Lilli Friis-Hansen), 34:04. 3, Sweden, Lisa Johansson (Sofie Lundin, Mina Waxin), 36:00 (pp). Penalties_Amanda Refsgaard, Denmark (illegal hit); Julie Ostergaard, Denmark (holding an opponent); Mina Waxin, Sweden (roughing); Josefine Persson, Denmark (roughing); Sara Hjalmarsson, Sweden (hooking).

Third Period_4, Sweden, Ebba Berglund (Lina Ljungblom), 59:43 (en). Penalties_Josefine Persson, Denmark (tripping); Ebba Berglund, Sweden (illegal hit); Michelle Weis, Denmark (interference).

Shots on Goal_Sweden 6-10-5_21. Denmark 12-7-7_26.

Goalies_Sweden, Emma Soderberg, Ida Boman. Denmark, Lisa Jensen, Cassandra Repstock-Romme.

Referee_Anniina Nurmi, Finland. Chelsea Rapin, United States. Anna Hammar, Sweden. Jenni Heikkinen, Finland.

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.