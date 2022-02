Tennessee Tech 84, E. Illinois 58

E. ILLINOIS (4-19)

Bizimana 3-10 2-2 9, Friday 3-6 0-1 6, Charles 2-5 0-0 6, Clements 1-3 0-0 2, Luers 4-8 0-0 10, Lane 4-10 5-5 14, Rufino Bolis 5-9 0-2 11, Schnyders 0-1 0-0 0. Totals 22-52 7-10 58.

TENNESSEE TECH (6-18)

Diarra 5-8 2-2 14, Ramsey 1-2 1-2 3, White 6-12 0-0 17, Davidson 4-9 3-3 11, Pettway 2-2 0-0 4, Clay 8-11 1-2 23, Sylla 1-3 1-2 3, Goldman 2-5 0-0 5, Quest 1-2 0-0 2, Christopher 1-2 0-0 2, Gettelfinger 0-0 0-0 0. Totals 31-56 8-11 84.

Halftime_Tennessee Tech 41-31. 3-Point Goals_E. Illinois 7-22 (Luers 2-3, Charles 2-5, Rufino Bolis 1-2, Lane 1-5, Bizimana 1-6, Clements 0-1), Tennessee Tech 14-28 (Clay 6-8, White 5-7, Diarra 2-4, Goldman 1-4, Christopher 0-1, Davidson 0-4). Rebounds_E. Illinois 18 (Bizimana, Luers 4), Tennessee Tech 36 (White 7). Assists_E. Illinois 15 (Bizimana, Luers 5), Tennessee Tech 21 (Davidson 8). Total Fouls_E. Illinois 9, Tennessee Tech 14. A_804 (9,280).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.