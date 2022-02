Texas St. 69, Coastal Carolina 64

COASTAL CAROLINA (12-10)

Likayi 1-7 4-4 6, Mostafa 3-8 5-6 11, Cole 5-11 2-2 14, Dibba 3-6 2-2 9, Williams 4-9 1-1 10, Uduje 5-8 0-0 12, Thomas 1-1 0-0 2, Harvey 0-0 0-0 0, Williamson 0-1 0-0 0. Totals 22-51 14-15 64.

TEXAS ST. (15-6)

Martin 0-0 0-0 0, Small 5-11 3-4 15, Adams 6-12 1-1 13, Asberry 4-11 2-3 11, Harrell 3-9 3-5 12, Ceaser 2-3 2-2 6, Drinnon 3-6 0-0 7, Morgan 1-2 0-0 3, Love 1-1 0-0 2, Dawson 0-1 0-0 0. Totals 25-56 11-15 69.

Halftime_29-29. 3-Point Goals_Coastal Carolina 6-18 (Uduje 2-4, Cole 2-5, Dibba 1-1, Williams 1-2, Mostafa 0-1, Williamson 0-1, Likayi 0-4), Texas St. 8-21 (Harrell 3-5, Small 2-4, Morgan 1-1, Drinnon 1-2, Asberry 1-6, Adams 0-3). Rebounds_Coastal Carolina 30 (Mostafa 12), Texas St. 31 (Small 9). Assists_Coastal Carolina 13 (Dibba 6), Texas St. 14 (Adams 4). Total Fouls_Coastal Carolina 16, Texas St. 15. A_2,638 (7,200).

