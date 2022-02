Tuesday’s Olympic Medalists

ALPINE SKIING

Men’s Super-G

GOLD_Matthias Mayer, Austria

SILVER_Ryan Cochran-Siegle, United States

BRONZE_Aleksander Aamodt Kilde, Norway

___

FREESTYLE SKIING

Women’s Freeski Big Air

GOLD_Ailing Eileen Gu, China

SILVER_Tess Ledeux, France

BRONZE_Mathilde Gremaud, Switzerland

___

SNOWBOARD

Men’s Parallel Giant Slalom

GOLD_Benjamin Karl, Austria

SILVER_Tim Mastnak, Slovenia

BRONZE_Victor Wild, ROC

Women’s Parallel Giant Slalom

GOLD_Ester Ledecka, Czech Republic

SILVER_Daniela Ulbing, Austria

BRONZE_Gloria Kotnik, Slovenia

