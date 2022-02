WTA Money Leaders

Through Feb. 8

1 Ashleigh Barty $2,289,320 2 Danielle Collins $1,209,616 3 Barbora Krejcikova $727,874 4 Iga Swiatek $712,420 5 Madison Keys $708,095 6 Jessica Pegula $439,400 7 Alizé Cornet $421,836 8 Kaia Kanepi $408,856 9 Paula Badosa $367,795 10 Katerina Siniakova $344,620 11 Elise Mertens $333,919 12 Simona Halep $289,975 13 Beatriz Haddad Maia $279,710 14 Amanda Anisimova $277,795 15 Victoria Azarenka $271,730 16 Veronika Kudermetova $261,447 17 Aryna Sabalenka $259,470 18 Maria Sakkari $256,795 19 Sorana Cirstea $253,145 20 Daria Kasatkina $227,841 21 Shuai Zhang $213,966 22 Tamara Zidansek $202,053 23 Marta Kostyuk $198,334 24 Jelena Ostapenko $193,253 25 Elena Rybakina $192,673 26 Marketa Vondrousova $190,078 27 Maddison Inglis $188,891 28 Nuria Parrizas Diaz $187,941 29 Clara Tauson $184,266 30 Danka Kovinic $183,366 31 Naomi Osaka $176,386 32 Elina Svitolina $175,711 33 Qiang Wang $168,826 34 Rebecca Peterson $166,610 35 Camila Giorgi $166,286 35 Anastasia Pavlyuchenkova $166,286 37 Sara Sorribes Tormo $163,210 38 Anett Kontaveit $154,873 39 Anna Danilina $153,945 40 Jaqueline Cristian $153,096 41 Kristina Mladenovic $152,592 42 Bernarda Pera $152,417 43 Storm Sanders $149,964 44 Alison Riske $147,890 45 Marie Bouzkova $146,090 46 Heather Watson $145,515 47 Tereza Martincova $145,490 48 Shelby Rogers $144,622 49 Magda Linette $143,096 50 Samantha Stosur $142,061

