Angels 12, White Sox 3

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 39 12 14 12 Totals 33 3 8 3 S.Ohtni dh 2 1 1 1 Andrson ss 3 1 1 0 Stfanic dh 1 1 1 1 Mendick ss 1 0 0 0 Ty.Wade 2b 3 0 0 0 L.Rbert cf 3 1 1 2 Myfield 2b 2 0 1 2 M.Adlfo rf 1 0 0 0 M.Duffy 1b 2 2 1 1 J.Abreu 1b 2 1 1 1 Mrtinez 1b 2 0 0 0 A.Engel lf 1 0 0 0 B.Marsh cf 3 1 1 1 Moncada 3b 3 0 1 0 J.Adams cf 2 0 0 0 R.Jones 3b 1 0 0 0 J.Adell lf 2 2 2 2 Jimenez lf 3 0 1 0 Mrtinez lf 2 1 1 1 Rmllard 2b 1 0 0 0 J.Rojas 3b 2 1 1 1 G.Shets dh 1 0 1 0 Ke.Wong 3b 2 0 1 0 Smt Jr. dh 2 0 1 0 M.Stssi c 3 0 1 0 L.Grcia cf 3 0 0 0 M.Thiss c 2 1 0 0 L.Bsabe cf 1 0 0 0 D.Thmas rf 3 0 1 1 Hrrison 2b 3 0 0 0 Aguilar rf 2 1 1 0 N.Cuffo 1b 1 0 0 0 Vlzquez ss 3 0 0 0 S.Zvala c 2 0 1 0 Rengifo ss 1 1 1 1 Collins c 1 0 0 0

Los Angeles 401 020 041 – 12 Chicago 003 000 000 – 3

DP_Los Angeles 2, Chicago 1. LOB_Los Angeles 5, Chicago 5. 2B_Rojas (4), Thomas (2). HR_Ohtani (1), Duffy (1), Marsh (1), Adell (3), Martinez (1), Robert (1), Abreu (1). SB_Adell 2 (3). CS_Stefanic (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Valdez W, 1-0 2 1-3 4 3 3 1 2 Warren H, 1 1 2-3 3 0 0 0 1 Bradley 1 0 0 0 1 0 Herget 2 0 0 0 0 2 Marte 1 0 0 0 0 2 Ortega 1 1 0 0 0 1

Chicago Velasquez L, 1-1 2 1-3 4 5 5 3 2 Marinez 1-3 2 0 0 0 1 Johnson 1-3 0 0 0 0 1 Crochet 1 0 0 0 0 2 Hendriks 1 2 2 2 1 1 Rios 1 0 0 0 1 1 Benjamin 2 5 4 4 0 1 Finnegan 1 1 1 1 0 1

WP_Valdez

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Mike Muchlinski; Second, Stu Scheurwater; Third, Nate Tomlinson.

T_2:58. A_4984

