Angels 8, Rockies 2

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 33 8 7 8 Totals 33 2 9 1 S.Ohtni dh 2 2 1 2 Blckmon rf 2 0 0 0 Aguilar dh 2 0 0 0 Hampson ss 2 0 0 0 M.Trout cf 2 0 0 0 Rodgers 2b 2 0 0 1 Whtfeld cf 1 0 0 0 A.Trejo 3b 1 0 0 0 Mtthews 2b 1 0 0 0 K.Brynt lf 3 0 0 0 A.Rndon 3b 3 0 0 0 Yo.Daza rf 1 0 1 0 Stfanic 3b 1 0 0 0 C..Cron 1b 3 1 1 0 J.Walsh 1b 2 1 0 0 T.Lopes lf 1 0 0 0 J.Upton lf 3 1 1 3 Grichuk cf 2 0 2 0 M.Serra lf 1 0 0 0 M.Tglia 1b 1 0 0 0 B.Marsh rf 3 1 1 0 McMahon 3b 3 0 1 0 J.Rojas rf 1 1 1 1 K.Hlder 2b 1 0 0 0 K.Szuki c 2 1 1 2 El.Diaz c 3 1 2 0 Wallach c 2 0 0 0 C.Perez c 0 0 0 0 Ty.Wade ss 2 0 0 0 Con.Joe 1b 3 0 1 0 Myfield ss 1 0 1 0 Schbler ph 1 0 1 0 Fltcher 2b 2 1 1 0 Iglsias ss 2 0 0 0 Vlzquez cf 2 0 0 0 Hlliard cf 2 0 0 0

Los Angeles 000 520 010 – 8 Colorado 010 010 000 – 2

DP_Los Angeles 3, Colorado 1. LOB_Los Angeles 4, Colorado 8. 2B_Fletcher (3), Grichuk (1), Schebler (1). HR_Ohtani (2), Upton (1), Rojas (2), Suzuki (1). SB_Wade (3). CS_Trout (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Suarez W, 1-0 4 4 1 1 0 4 Marte 2-3 2 1 1 2 1 Bradley 1 1-3 1 0 0 1 0 Warren 1 0 0 0 0 2 Ortega 1 1 0 0 0 0 Armstrong 1 1 0 0 0 1

Colorado Senzatela L, 0-1 4 3 5 5 3 3 Bard 1 0 0 0 1 2 Gilbreath 1 2 1 1 0 1 Stephenson 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Armstrong (Perez).

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Bruce Dreckman; Second, Lance Barrett; Third, Cory Blaser;.

T_2:49. A_2874

