Astros 10, Cardinals 3

St. Louis Houston ab r h bi ab r h bi Totals 37 3 11 3 Totals 37 10 14 10 T.Edman 2b 2 0 0 0 Je.Pena ss 3 0 0 0 N.Grman 2b 3 0 0 0 Al.Diaz ss 2 0 1 1 Gldhmdt 1b 2 0 2 0 J.Altve 2b 3 0 0 0 Notbaar rf 1 1 0 0 Hensley 2b 2 1 1 0 O’Neill lf 1 0 0 0 Brntley dh 3 0 1 0 J.Yepez lf 2 1 1 0 S.Manea dh 1 1 1 0 Arenado 3b 2 0 0 0 Bregman 3b 3 1 1 0 Donovan 3b 2 1 1 1 T.Jones 3b 1 1 1 1 Carlson dh 2 0 0 0 Alvarez lf 2 0 0 0 Brleson dh 2 0 0 0 Mtjevic lf 2 0 1 0 Rbrtson ph 1 0 0 0 Gurriel 1b 2 2 2 2 Dckrson rf 2 0 0 0 Schrber 1b 2 1 1 3 L.Baker 1b 3 0 2 0 Mldnado c 2 0 0 0 P.DJong ss 1 0 0 0 Pperski c 1 1 1 0 Ed.Sosa ss 3 0 2 1 Pe.Leon cf 2 1 1 2 H.Bader cf 3 0 1 1 McKenna cf 2 1 1 1 S.Hurst cf 1 0 0 0 C.Julks rf 2 0 0 0 Sanchez c 3 0 2 0 C.Brber rf 2 0 1 0 Coulter c 1 0 0 0

St. Louis 000 002 001 – 3 Houston 020 200 06x – 10

E_Alvarez (1). DP_St. Louis 1, Houston 1. LOB_St. Louis 13, Houston 4. 2B_Donovan (1), Hensley (1), Bregman (1), McKenna (1). HR_Gurriel (1), Schreiber (1), Leon (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis Wainwright L, 0-1 3 3 2 2 0 3 Brooks 3 3 2 2 0 3 Wittgren 1 0 0 0 1 2 Walsh 1-3 5 5 5 0 0 Ryan 2-3 3 1 1 0 0

Houston Verlander W, 1-0 2 2-3 3 0 0 1 2 Conn H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Neris H, 1 1 0 0 0 0 1 Paredes 1 1 0 0 1 1 Ivey 1 3 2 2 2 0 Horrell H, 1 1 0 0 0 1 1 Bermudez H, 1 1 4 1 1 1 1 Mushinski 1 0 0 0 0 2

WP_Walsh.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Jerry Meals; Second, Lance Barksdale; Third, Brock Ballou;.

T_3:25. A_2649

