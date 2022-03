ATP Money Leaders

Through March 20

1 Rafael Nadal $3,120,355 2 Taylor Fritz $1,795,041 3 Daniil Medvedev $1,793,515 4 Denis Shapovalov $1,247,259 5 Felix Auger-Aliassime $1,244,890 6 Stefanos Tsitsipas $1,218,820 7 Andrey Rublev $1,206,407 8 Matteo Berrettini $1,062,493 9 Roberto Bautista Agut $897,456 10 Jannik Sinner $842,230 11 Carlos Alcaraz $832,863 12 Cameron Norrie $754,801 13 Hubert Hurkacz $729,962 14 Pablo Carreno Busta $719,131 15 Diego Schwartzman $698,966 16 Alexander Zverev $683,104 17 Alex de Minaur $641,181 18 Nick Kyrgios $550,331 19 Gael Monfils $543,713 20 Miomir Kecmanovic $515,280 21 John Isner $499,236 22 Daniel Evans $490,908 23 Pedro Martinez $475,260 24 Reilly Opelka $451,113 25 Casper Ruud $425,000 26 Thanasi Kokkinakis $423,996 27 Cristian Garin $418,383 28 Jiri Vesely $414,532 29 Aslan Karatsev $396,388 30 Nikoloz Basilashvili $392,825 31 Karen Khachanov $369,471 32 Marin Cilic $368,426 33 Fabio Fognini $362,793 34 Alejandro Davidovich Fokina $352,559 35 Grigor Dimitrov $350,411 36 Dusan Lajovic $349,720 37 Adrian Mannarino $343,978 38 Federico Delbonis $340,125 39 Maxime Cressy $332,316 40 Lorenzo Sonego $326,688 41 Filip Krajinovic $319,422 42 Botic van de Zandschulp $316,906 43 Kamil Majchrzak $314,410 44 Alexander Bublik $313,152 45 Mackenzie McDonald $305,600 46 Tommy Paul $304,246 47 Arthur Rinderknech $301,856 48 Pablo Andujar $295,196 49 Ugo Humbert $293,666 50 Andy Murray $286,822

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.