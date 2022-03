Blue Jays 10, Pirates 4

Pittsburgh Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 7 4 Totals 33 10 10 8 K.Nwman ss 2 1 1 0 Grichuk rf 3 1 2 0 Marcano 2b 2 0 0 0 Placios rf 1 1 0 0 G.Allen cf 2 0 0 0 Chapman 3b 2 1 1 2 Hu.Owen 3b 1 0 0 0 Mrtinez 3b 0 1 0 0 R.Perez c 2 0 0 1 Grr Jr. lf 3 2 1 0 T.Davis c 1 0 0 0 N.Lukes lf 2 0 1 1 M.Chvis 1b 2 0 0 0 Al.Kirk dh 3 1 2 2 M.Mrtin 1b 2 1 2 1 O.Lopez dh 2 0 0 0 C.Tcker ss 2 0 0 0 D.Jnsen c 2 0 0 1 Peguero ss 2 0 0 0 Hineman c 1 0 0 0 R.Cstro dh 2 1 0 0 Gr.Bird 1b 3 1 1 1 Gnzales ph 1 0 1 0 Horwitz 1b 1 0 0 0 Cstillo 3b 2 0 1 0 Grshans ss 2 0 0 0 Swinski lf 2 0 1 0 Jimenez ss 1 1 0 0 J.Oliva lf 2 0 0 1 G.Katoh 2b 2 0 0 0 Ji-.Bae cf 2 0 0 0 Stamets 2b 1 0 0 0 Mtchell rf 2 0 0 0 C.Young cf 3 0 1 0 B.Mdris rf 1 1 1 1 S.Brroa cf 1 1 1 1

Pittsburgh 100 010 110 – 4 Toronto 203 001 040 – 10

LOB_Pittsburgh 4, Toronto 6. 2B_Newman (1), Kirk (1), Berroa (1). HR_Martin (1), Madris (1), Chapman (1), Kirk (1), Bird (1). SB_Lopez (1), Stamets (1). CS_Allen (1). SF_Perez, Jansen.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Peters L, 0-1 2 2 2 2 0 2 Wilson 2 5 3 3 0 1 Banda 1 0 0 0 1 0 Howard 1 1 1 1 1 2 Contreras 1 0 0 0 1 1 Mejia 2-3 1 4 4 3 1 Melendez 1-3 1 0 0 0 0

Toronto Kay W, 1-0 1 1 1 1 0 0 Merryweather H, 1 1 0 0 0 0 1 Saucedo H, 1 1 0 0 0 0 2 Biagini 1 0 0 0 1 1 Vasquez 1 1 1 1 1 2 Castillo H, 1 2 2 1 1 0 3 Spraker H, 1 1 1 1 1 0 0 Danner 1 2 0 0 0 2

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Phil Cuzzi; Second, James Hoye; Third, Vic Carapazza.

T_2:54. A_4827

