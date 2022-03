Brewers 6, Padres 3

San Diego Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 7 3 Totals 33 6 8 6 Grisham cf 3 0 1 1 Narvaez c 3 0 0 0 M.Btten 2b 1 0 0 0 Flciano c 1 0 0 0 J.Prfar lf 3 0 0 0 W.Admes ss 3 0 0 0 T.Mlone lf 1 0 0 0 B.Trang ss 1 0 0 0 Au.Nola c 2 0 0 0 C.Ylich lf 3 1 2 0 Angeles 3b 1 0 0 0 Jo.Gray lf 0 0 0 0 W.Myers dh 3 0 0 0 Renfroe rf 3 1 1 0 C.Abrms ph 1 1 1 1 Cor.Ray rf 1 0 0 0 N.Mzara rf 2 0 0 0 K.Hiura 1b 2 2 2 3 Thmpson rf 2 0 0 0 Snglton 1b 0 0 0 0 Rosario 3b 2 0 0 0 Pterson 3b 3 1 1 2 Merrill ss 2 0 1 0 P.Reyes 3b 1 0 0 0 D.Leyba 2b 2 0 1 0 Brsseau 2b 3 1 2 1 J.Alfro c 2 0 0 0 Mathias 2b 1 0 0 0 Kohlwey 1b 2 1 1 0 T.White dh 3 0 0 0 Rdrguez 1b 1 1 1 0 J.Reetz dh 1 0 0 0 Hnojosa ss 2 0 0 0 J.Davis cf 3 0 0 0 Lberato cf 1 0 1 1 K.Hwell cf 1 0 0 0

San Diego 000 001 011 – 3 Milwaukee 010 320 000 – 6

E_Rosario (1). LOB_San Diego 4, Milwaukee 6. 2B_Kohlwey (1). 3B_Rodriguez (1). HR_Abrams (2), Hiura (1), Peterson (1), Brosseau (1). CS_Leyba (1).

IP H R ER BB SO

San Diego Paddack L, 0-1 2 2 1 1 0 2 Weathers 2 3 3 3 1 3 Stammen 1 3 2 2 0 1 Adams 1 0 0 0 0 1 Kerr 1 0 0 0 2 2 Fillmyer 1 0 0 0 0 2

Milwaukee Peralta W, 1-0 2 2-3 1 0 0 0 3 Hitt H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Suter H, 1 1 0 0 0 1 0 Boxberger 1 0 0 0 0 1 Cousins 1 2 1 1 0 1 Milner 1 0 0 0 0 2 File 2 4 2 2 0 3

Umpires_Home, Jim Wolf; First, Jim Reynolds; Second, Mark Carlson; Third, Alex Mackay.

T_2:45. A_7758

