Diamondbacks 10, Brewers 3

Arizona Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 42 10 14 10 Totals 36 3 9 3 C.Hmmel lf 1 0 0 0 Lo.Cain cf 3 0 1 0 B.Bshop lf 3 0 0 0 J.Davis cf 1 0 0 0 K.Marte 2b 4 0 1 0 Narvaez c 3 0 1 0 Garrett rf 1 1 1 0 J.Reetz c 1 0 0 0 J.Rojas ss 4 1 1 1 C.Ylich lf 3 0 0 0 Dzenack 3b 1 0 0 0 J.Wemer lf 1 0 0 0 P.Smith rf 2 2 1 0 Brsseau ss 3 0 1 0 J.Hager 2b 2 0 0 0 B.Trang ss 1 0 1 0 Dvidson 3b 3 1 1 0 Snglton 1b 3 1 1 1 R.Bliss ss 2 1 2 1 W.Wlson 1b 1 0 0 0 Se.Beer 1b 3 2 3 2 Mathias 3b 3 1 1 0 L.Cdeno 1b 2 1 0 0 Frelick rf 1 0 0 0 McCrthy dh 3 0 0 0 Da.Dahl rf 3 1 2 1 Ed.Diaz dh 2 1 1 3 Z.Wrren 3b 1 0 0 0 A.Thmas cf 4 0 2 3 P.Reyes 2b 3 0 1 1 Centeno c 1 0 0 0 Wstbrok 2b 1 0 0 0 Herrera c 4 0 1 0 T.White dh 4 0 0 0

Arizona 031 020 004 – 10 Milwaukee 010 002 000 – 3

E_Beer (1), Mathias (1), Westbrook (1). LOB_Arizona 7, Milwaukee 6. 2B_Smith (1), Bliss (1), Beer (2), Thomas (2), Reyes (1). HR_Rojas (2), Diaz (1), Singleton (1), Dahl (1). SB_Bliss (1), Turang (1), Mathias (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Widener W, 1-0 2 4 1 1 0 2 Lemieux H, 1 1 0 0 0 0 1 Straily H, 1 3 2-3 4 2 2 0 4 Curtis H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Poppen H, 2 1 1 0 0 0 1 Liranzo 1 0 0 0 0 1

Milwaukee Woodruff L, 0-1 3 6 4 4 1 2 Hintzen 1-3 0 0 0 1 1 Suter 1 2-3 4 2 2 0 1 Hader 1 0 0 0 0 3 Cousins 1 1 0 0 0 2 Gott 1 0 0 0 0 2 Milner 1 3 4 1 0 3

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nestor Ceja; Second, Dan Merzel; Third, Mark Carlson.

T_3:11. A_3651

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.