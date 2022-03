Diamondbacks 9, Rockies 2

Arizona Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 42 9 15 8 Totals 30 2 5 1 D.Vrsho rf 4 0 0 0 Blckmon rf 2 0 1 0 Perdomo ss 2 1 2 1 J.Hnnah rf 1 0 0 0 K.Marte 2b 3 0 1 0 Rodgers 2b 3 0 0 0 Kennedy 2b 2 0 0 0 B.Doyle lf 1 0 0 0 Peralta lf 3 1 2 1 McMahon 3b 3 1 2 0 B.Bshop rf 1 1 1 0 B.Srven c 1 0 0 0 C.Wlker 1b 3 0 0 0 C..Cron 1b 3 1 1 0 Centeno c 1 1 1 0 M.Tglia 1b 1 0 1 0 J.Rojas 3b 3 1 1 0 Grichuk dh 2 0 0 0 C.Hmmel lf 1 1 0 0 El.Diaz ph 1 0 0 0 C.Kelly c 3 0 1 1 Hlliard lf 3 0 0 0 McCrthy cf 2 1 2 3 Stovall 3b 1 0 0 0 Se.Beer dh 3 0 2 0 Hampson cf 1 0 0 1 Frnndez dh 1 1 0 0 Yo.Daza cf 1 0 0 0 A.Thmas cf 3 0 1 0 Iglsias ss 3 0 0 0 Dvidson 1b 2 1 1 2 D.Nunez c 2 0 0 0 Alcntra ss 3 0 0 0 A.Trejo ss 1 0 0 0 D.Ellis 3b 2 0 0 0

Arizona 000 100 107 – 9 Colorado 000 200 000 – 2

E_Varsho (1), Colome (1), Cozart (1). LOB_Arizona 11, Colorado 4. 2B_Marte (2), Rojas (3), Kelly (2), Beer (4), Toglia (2). HR_Perdomo (1), Peralta (4), McCarthy (1), Davidson (1). SB_Hilliard (3). SF_Hampson.

IP H R ER BB SO

Arizona Gallen 2 2-3 1 0 0 0 2 Nelson 1-3 1 0 0 0 0 Melancon BS, 0-1 2-3 2 2 2 1 0 Middleton 1-3 0 0 0 0 0 Kennedy 1 0 0 0 1 0 Smith W, 1-0 3 0 0 0 0 2 Wendelken 1 1 0 0 0 0

Colorado Marquez 3 2-3 4 1 1 0 6 Bowden 1 1 0 0 2 1 Todd H, 2 1-3 0 0 0 0 1 Blach H, 1 1 2 0 0 0 0 Kinley BS, 0-1 1 1 1 1 0 0 Colome 1 1 0 0 0 2 Sheffield L, 0-2 1-3 4 6 6 2 1 Cozart 2-3 2 1 1 0 0

HBP_by_Marquez (Peralta).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Mark Carlson; Second, Rob Drake; Third, Pat Hoberg.

T_3:15. A_3756

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.