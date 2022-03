Giants 13, Rockies 2

Colorado San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 7 2 Totals 36 13 15 13 Hampson 2b 3 1 1 0 S.Dggar dh 3 1 1 0 Yo.Daza lf 4 0 2 1 Blndino dh 1 0 0 0 Grichuk rf 3 0 2 1 L Stlla 2b 2 2 2 1 Boswell rf 1 0 0 0 Aerbach 2b 3 0 0 0 El.Diaz c 3 0 0 0 Crwford ss 4 1 3 3 C.Perez c 1 0 0 0 A.Gmboa ss 1 1 1 0 Con.Joe 1b 3 0 0 0 Dar.Ruf 1b 4 0 0 0 Lavigne 1b 1 0 0 0 Mthisen 1b 1 1 1 1 Hlliard cf 4 0 0 0 Pderson rf 3 2 1 0 Montero 3b 3 0 1 0 J.Vsler 3b 1 0 0 1 A.Trejo ss 3 0 0 0 W.Flres 3b 2 0 1 1 R.Vlade dh 3 1 1 0 Au.Dean lf 1 0 0 0 Jo.Bart c 2 0 0 0 J.Preda c 1 1 0 0 Gnzalez lf 3 2 3 3 M.Dubon cf 4 2 2 3

Colorado 002 000 000 – 2 San Francisco 320 002 420 – 13

LOB_Colorado 4, San Francisco 6. 2B_Hampson (3), Duggar (1), Crawford (1), Dubon (2). 3B_Mathisen (1). HR_La Stella (1), Crawford (1), Gonzalez (1), Dubon (2). SB_Pederson 2 (3). CS_Hampson (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Kuhl L, 0-1 2 2-3 7 5 5 3 3 Holder 1-3 0 0 0 1 0 Goudeau 2 2-3 2 2 2 1 1 Kennedy 1-3 1 0 0 0 0 Smith 1 3 4 4 2 0 Lawrence 1 2 2 2 0 1

San Francisco Wood W, 1-0 4 1-3 5 2 2 1 4 Walker H, 1 2-3 0 0 0 0 0 Doval H, 2 1 0 0 0 0 1 Junis S, 1-1 3 2 0 0 0 2

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Rob Drake; Second, Ted Barrett; Third, Paul Emmel.

T_2:51. A_4776

