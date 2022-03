Kenya Open Scores

Sunday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $1.9 million

Yardage: 7,184; Par: 71

Final Round

Wu Ashun, China (460), $325,138 69-68-66-65—268 Aaron Cockerill, Canada (204), $142,168 70-68-67-67—272 Thriston Lawrence, South Africa (204), $142,168 69-66-71-66—272 Hurly Long, Germany (204), $142,168 68-68-70-66—272 David Horsey, England (116), $81,093 69-70-65-69—273 Daniel Gavins, England (89), $62,159 64-73-70-67—274 Matthieu Pavon, France (89), $62,159 69-68-68-69—274 Adri Arnaus, Spain (56), $39,399 69-69-71-66—275 Oliver Bekker, South Africa (56), $39,399 71-70-71-63—275 Ewen Ferguson, Scotland (56), $39,399 66-67-66-76—275 Marcus Kinhult, Sweden (56), $39,399 71-68-64-72—275 Stuart Manley, Wales (56), $39,399 70-71-67-67—275 Julien Brun, France (41), $28,785 68-71-69-68—276 Jorge Campillo, Spain (41), $28,785 70-69-65-72—276 Garrick Porteous, England (41), $28,785 68-70-69-69—276 Shubhankar Sharma, India (41), $28,785 65-67-75-69—276 Marcus Armitage, England (32), $22,483 69-73-67-68—277 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (32), $22,483 70-68-66-73—277 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (32), $22,483 73-69-66-69—277 Angel Hidalgo, Spain (32), $22,483 68-68-72-69—277 Espen Kofstad, Norway (32), $22,483 69-70-68-70—277 Niklas Lemke, Sweden (32), $22,483 70-68-71-68—277 Lukas Nemecz, Austria (32), $22,483 68-70-69-70—277 Max Schmitt, Germany (32), $22,483 70-69-69-69—277 Lee Slattery, England (32), $22,483 66-73-69-69—277 Dean Burmester, South Africa (25), $17,309 67-69-76-66—278 Thomas Detry, Belgium (25), $17,309 71-68-66-73—278 Ricardo Santos, Portugal (25), $17,309 72-70-72-64—278 Richard Sterne, South Africa (25), $17,309 71-68-67-72—278 Jesper Svensson, Sweden (25), $17,309 70-66-71-71—278 Connor Syme, Scotland (25), $17,309 69-71-66-72—278 Santiago Tarrio, Spain (25), $17,309 70-69-70-69—278 Johannes Veerman, United States (25), $17,309 65-73-72-68—278 David Drysdale, Scotland (20), $13,484 70-71-69-69—279 Lorenzo Gagli, Italy (20), $13,484 70-68-70-71—279 Niall Kearney, Ireland (20), $13,484 70-71-69-69—279 Adrian Otaegui, Spain (20), $13,484 69-70-74-66—279 Antoine Rozner, France (20), $13,484 69-72-70-68—279 Jayden Trey Schaper, South Africa (20), $13,484 70-67-71-71—279 Wil Besseling, Netherlands (18), $11,858 67-73-72-68—280 Renato Paratore, Italy (18), $11,858 68-71-73-68—280 Hennie Du Plessis, South Africa (16), $10,328 70-67-73-71—281 Justin Harding, South Africa (16), $10,328 68-70-72-71—281 Craig Howie, Scotland (16), $10,328 70-69-68-74—281 Masahiro Kawamura, Japan (16), $10,328 67-66-72-76—281 Yannik Paul, Germany (16), $10,328 74-68-68-71—281 Matthias Schmid, Germany (16), $10,328 69-71-64-77—281 Oliver Farr, Wales (13), $8,607 70-71-69-72—282 Scott Jamieson, Scotland (13), $8,607 69-73-64-76—282 David Law, Scotland (13), $8,607 68-70-75-69—282 Nino Bertasio, Italy (10), $6,631 69-72-69-73—283 Paul Dunne, Ireland (10), $6,631 70-72-71-70—283 Joachim B. Hansen, Denmark (10), $6,631 71-69-69-74—283 Marcus Helligkilde, Denmark (10), $6,631 69-70-72-72—283 Frederic Lacroix, France (10), $6,631 70-72-70-71—283 Francesco Laporta, Italy (10), $6,631 68-73-71-71—283 Niklas Norgaard Moller, Denmark (10), $6,631 72-67-69-75—283 Adrien Saddier, France (10), $6,631 75-67-70-71—283 Daniel Van Tonder, South Africa (10), $6,631 68-69-75-71—283 Jacques Kruyswijk, South Africa (8), $5,546 68-73-69-74—284 Jens Dantorp, Sweden (7), $5,164 69-72-69-75—285 Matt Ford, England (7), $5,164 70-72-73-70—285 Adrian Meronk, Poland (7), $5,164 71-68-81-65—285 Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 70-66-73-77—286 Jonathan Caldwell, Northern Ireland (6), $4,304 76-66-72-73—287 Ashley Chesters, England (6), $4,304 68-71-75-73—287 Ben Evans, England (6), $4,304 71-71-75-70—287 Alfie Plant, England (6), $4,304 70-68-72-77—287 Henric Sturehed, Sweden (6), $4,304 72-70-73-72—287 Blake Windred, Australia (6), $4,304 71-68-74-74—287 Matthew Jordan, England (5), $3,122 71-70-78-69—288 Chris Paisley, England (5), $3,122 69-70-78-71—288 Bernd Ritthammer, Germany (5), $3,122 72-67-75-74—288 Sebastian Heisele, Germany (4), $2,861 72-69-73-76—290 Cormac Sharvin, Northern Ireland (4), $2,861 70-72-78-70—290

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.