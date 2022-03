LPGA Money Leaders

Through Feb. 28

Trn Money 1. Danielle Kang 2 $409,255 2. Lydia Ko 2 $337,842 3. Brooke M. Henderson 3 $265,579 4. Leona Maguire 2 $240,881 5. Lexi Thompson 2 $201,072 6. Yuka Saso 3 $199,161 7. Celine Boutier 3 $199,006 8. Gaby Lopez 3 $140,723 9. Nelly Korda 3 $130,449 10. Stacy Lewis 3 $122,764 11. Charley Hull 2 $119,117 12. Sarah Schmelzel 2 $116,373 13. Patty Tavatanakit 3 $114,691 14. Georgia Hall 3 $83,686 15. Jessica Korda 2 $75,647 16. Marina Alex 2 $66,535 16. Xiyu Lin 2 $66,535 18. Hye-Jin Choi 2 $65,098 19. Ally Ewing 3 $58,109 20. Pajaree Anannarukarn 3 $58,022 21. Pauline Roussin-Bouchard 2 $56,747 22. Inbee Park 3 $56,180 23. Madelene Sagstrom 3 $54,784 24. Brittany Altomare 2 $54,379 25. Ryann O’Toole 3 $51,212 26. Nasa Hataoka 3 $50,144 27. Aditi Ashok 2 $49,327 28. Maude-Aimee Leblanc 2 $45,227 29. A Lim Kim 3 $43,208 30. Amy Yang 2 $40,030 31. Anna Nordqvist 3 $39,217 32. Matilda Castren 2 $37,842 33. Jeongeun Lee6 2 $37,428 34. Ayaka Furue 2 $35,088 35. Megan Khang 2 $33,983 35. In Gee Chun 2 $33,983 37. Bronte Law 2 $33,931 38. Atthaya Thitikul 2 $33,925 39. Jodi Ewart Shadoff 2 $32,641 40. Moriya Jutanugarn 3 $31,013 41. Perrine Delacour 2 $28,096 42. Hee Young Park 3 $25,975 43. Cheyenne Knight 2 $25,805 44. Yaeeun Hong 2 $25,624 45. Pornanong Phatlum 2 $24,475 46. Ariya Jutanugarn 3 $23,950 47. Carlota Ciganda 2 $23,801 48. Mel Reid 3 $23,752 49. Sophia Popov 3 $23,158 50. Kelly Tan 2 $23,035

