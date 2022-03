Mariners 3, Guardians 2

Seattle Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 22 1 4 1 Totals 21 2 4 2 Frazier 2b 3 0 1 0 M.Straw cf 3 1 1 0 T.Frnce 1b 3 0 0 0 Gimenez ss 1 0 0 0 J.Wnker lf 3 0 0 0 Ramirez 3b 3 0 0 0 Haniger rf 3 0 0 0 F.Reyes dh 3 0 1 1 E.Sarez 3b 3 0 0 0 Y.Chang 1b 2 0 0 0 Crwford ss 1 0 0 0 Gnzalez 1b 1 0 0 0 Ab.Toro dh 2 1 1 0 G.Arias 2b 2 0 1 0 Kelenic cf 2 0 1 0 Johnson rf 2 1 1 1 T.Mrphy c 2 0 1 1 Mercado lf 2 0 0 0 Sa.Leon c 2 0 0 0

Seattle 001 000 020 – 3 Cleveland 010 001 000 – 2

E_Murphy (1), Gimenez (1). 3B_Toro (1). HR_Johnson (1). SB_Gimenez (1). CS_Moore (2).

IP H R ER BB SO

Seattle Gilbert 3 1 1 1 1 6 Sheffield 2 1 0 0 0 2 Swanson 1 2 1 1 0 0

Cleveland Quantrill 2 0 0 0 0 1 Hentges 1 2-3 3 1 1 1 2 Broom 1-3 0 0 0 0 0 Garza 1 1 0 0 0 0 Young 1 0 0 0 1 2

Umpires_Home, Paul Clemons; First, Quinn Wolcott; Second, Chris Guccione; Third, Gabe Morales.

T_2:43. A_3565

