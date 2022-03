Mariners 3, White Sox 0

Chicago Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 29 0 4 0 Totals 28 3 6 3 Gnzalez 2b 3 0 0 0 Frazier 2b 1 1 1 0 G.Shets 1b 3 0 0 0 D.Wlton ss 1 1 0 0 A.Vughn rf 3 0 2 0 T.Frnce 1b 3 0 1 1 J.Fsher ph 1 0 0 0 Mi.Ford 1b 1 0 0 0 Grandal c 3 0 1 0 Haniger rf 3 0 1 2 N.Cuffo c 1 0 0 0 Ab.Toro lf 1 0 1 0 J.Brger 3b 3 0 0 0 J.Wnker dh 3 0 0 0 R.Jones ph 1 0 0 0 E.Sarez 3b 2 0 0 0 Smt Jr. dh 2 0 0 0 Schiner 3b 1 0 0 0 Cspedes cf 3 0 0 0 Rdrguez cf 3 0 0 0 L.Bsabe lf 3 0 0 0 Crwford ss 3 0 0 0 Mendick ss 3 0 1 0 Kelenic rf 3 1 1 0 Raleigh c 2 0 0 0 Torrens c 1 0 1 0

Chicago 000 000 000 – 0 Seattle 100 020 00x – 3

E_Rodriguez (1). DP_Chicago 1, Seattle 2. LOB_Chicago 5, Seattle 5. 2B_Frazier (1), Haniger (1), Kelenic (1). SB_Scheiner (1). CS_Toro (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Cease L, 0-1 3 1 1 1 1 5 Graveman 1 0 0 0 1 2 Banks 1 3 2 2 1 0 Crick 1 0 0 0 1 1 Perez 2 2 0 0 0 1

Seattle Gonzales W, 1-0 4 2 0 0 3 1 Sewald H, 1 1 1 0 0 0 2 Giles H, 1 1 1 0 0 0 3 Steckenrider H, 1 1 0 0 0 0 1 Munoz H, 1 1 0 0 0 0 1 Sweet S, 1-1 1 0 0 0 0 1

Balk_Graveman.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Stu Scheurwater; Second, Ben May; Third, John Libka;.

T_2:42. A_6838

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.