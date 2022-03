Marlins 3, Mets 0

New York Miami ab r h bi ab r h bi Totals 29 0 2 0 Totals 30 3 5 3 Gllorme ss 3 0 1 0 Chs Jr. 2b 2 1 1 0 Mazeika c 1 0 0 0 Is.Diaz 2b 1 0 0 1 J.Davis 3b 2 0 0 0 G.Coper 1b 2 0 0 0 Br.Baty 3b 1 0 0 0 Le.Diaz 1b 1 0 0 0 D.Smith 1b 2 0 0 0 Sanchez cf 2 0 0 0 J.Mngum lf 1 0 1 0 Burdick cf 2 0 0 0 D.Palka 1b 3 0 0 0 A.Grcia rf 2 0 1 1 Blnnhrn ph 1 0 0 0 D L Crz rf 2 0 1 0 Vientos dh 3 0 0 0 Aguilar dh 2 0 1 0 C.Crtes ph 1 0 0 0 Encrncn dh 2 0 0 0 Plummer rf 3 0 0 0 J.Wndle 3b 2 0 0 0 To.Nido c 2 0 0 0 J.Berti 3b 2 1 1 0 Muricio ss 1 0 0 0 Andrson lf 2 0 0 0 Kha.Lee cf 2 0 0 0 R.Quinn lf 0 1 0 0 Rynolds 2b 3 0 0 0 Stllngs c 2 0 0 0 Jackson c 1 0 0 0 M.Rojas ss 2 0 0 0 Gnzalez ss 1 0 0 1

New York 000 000 000 – 0 Miami 100 000 20x – 3

E_Mangum (1). LOB_New York 5, Miami 6. 2B_Guillorme (1), Aguilar (1), Berti (1). SB_Chisholm Jr. (1). SF_Diaz.

IP H R ER BB SO

New York Scherzer L, 0-1 5 3 1 1 0 5 Butto 1 1-3 1 2 0 2 2 Orze 2-3 0 0 0 0 0 Holderman 1 1 0 0 0 3

Miami Hernandez W, 1-0 2 1 0 0 0 3 Meyer H, 1 4 0 0 0 0 5 Okert H, 1 1 0 0 0 1 1 Guenther H, 1 1 0 0 0 1 0 Bender S, 1-1 1 1 0 0 0 3

HBP_Davis by_Hernandez.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Jerry Meals; Second, Lance Barksdale; Third, David Rackley.

T_2:27. A_3015

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.