Mets 7, Cardinals 3

St. Louis New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 7 3 Totals 33 7 12 7 Carlson rf 3 1 1 0 J.McNil 2b 3 0 0 0 C.Capel rf 1 0 0 0 W.Young 2b 1 1 0 0 Notbaar dh 4 0 0 0 M.Canha lf 4 0 1 1 H.Bader cf 3 0 2 1 F.Lndor ss 4 2 3 3 D.Perez ss 1 0 0 0 P.Alnso 1b 3 1 2 0 P.DJong ss 2 0 0 0 Ro.Cano dh 4 0 1 0 DeLuzio cf 1 0 0 0 Escobar 3b 3 0 0 1 J.Yepez 1b 3 0 0 0 Jnkwski cf 3 1 1 0 Donovan 3b 3 0 0 0 To.Nido c 3 1 2 2 A.Tjeda 3b 1 1 1 1 J.Davis 3b 1 0 0 0 Brleson lf 4 1 2 0 S.Marte rf 2 1 1 0 Sanchez c 3 0 1 1 J.Mngum cf 2 0 1 0 P.Pages c 1 0 0 0 Rbrtson 2b 4 0 0 0

St. Louis 001 000 101 – 3 New York 031 010 20(x) – 7

DP_St. Louis 2, New York 0. LOB_St. Louis 6, New York 6. 2B_Carlson (1), Sanchez (1), Alonso (2), Marte (1). HR_Tejeda (1), Lindor 2 (3), Nido (1). SB_Bader (1). SF_Escobar.

IP H R ER BB SO

St. Louis Hudson L, 0-1 3 3 4 4 1 4 Woodford 3 5 1 1 1 1 Liberatore 2 4 2 2 1 2

New York deGrom W, 1-0 3 4 1 1 0 5 Scherzer S, 1-1 6 3 2 2 1 7

HBP_DeJong by_Scherzer.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chris Conroy; Third, Carlos Torres.

T_2:48. A_7205

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.