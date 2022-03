Orioles 10, Twins 8

Minnesota Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 36 8 8 7 Totals 34 10 11 9 A.Mrtin ss 3 2 1 1 Mullins cf 2 1 1 1 Krrigan lf 1 1 1 0 C.Cwser cf 1 1 1 1 Miranda 3b 2 1 1 0 Mancini rf 3 1 1 0 Bchtold 3b 0 0 0 0 Yu.Diaz rf 2 1 1 1 Jeffers dh 2 1 0 0 Mntcstl 1b 2 1 0 0 Cabrera dh 1 0 0 0 J.Ortiz ss 2 0 1 1 B.Roker lf 2 0 0 0 Au.Hays lf 2 1 1 2 Clstino cf 1 0 1 1 J.Mundy 1b 2 0 0 0 Ja.Cave cf 3 1 1 2 Ro.Odor 2b 2 0 0 0 S.Steer 2b 2 0 0 0 J.Jones 2b 1 1 1 0 J.Godoy c 2 0 1 2 J.Mateo ss 2 0 1 0 Hmilton c 3 0 0 0 Ad.Hall lf 1 1 0 0 Garlick rf 2 0 0 0 Stewart dh 3 0 0 1 Wallner rf 2 0 0 0 Stowers dh 2 0 0 0 C.Terry 1b 3 0 0 0 Chrinos c 2 0 0 0 A.Sbato 1b 2 1 1 1 Cmbrlnd c 1 1 1 2 Placios 2b 3 0 0 0 C.Owngs 3b 3 1 2 0 W.Jvier ss 2 1 1 0 R.Bnnon 3b 1 0 0 0

Minnesota 000 410 030 – 8 Baltimore 410 001 220 – 10

E_Ortiz (1). LOB_Minnesota 11, Baltimore 9. 2B_Cave (1), Godoy (1), Diaz (1), Jones (2), Mateo (1), Cumberland (1), Owings 2 (2). HR_Martin (1), Sabato (1). SB_Mateo (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Gonzalez 1 1-3 4 5 5 3 1 Mason 2-3 0 0 0 1 0 Thielbar 1 0 0 0 0 1 Garza Jr. 1 0 0 0 0 2 Megill 1 1 0 0 1 2 Hamilton 1 2 1 1 1 1 Vallimont 1 2 2 2 0 1 Strotman L, 0-1 2-3 2 2 2 2 2 Lawson 1-3 0 0 0 0 0

Baltimore Wells 2 0 0 0 0 2 Rodriguez 1 1-3 3 4 4 2 2 McSweeney H, 1 2-3 0 0 0 0 0 Akin BS, 0-1 2-3 1 1 1 3 2 Baumann 1-3 0 0 0 0 0 Vespi 1 0 0 0 0 1 Sulser H, 1 2-3 0 0 0 2 1 McGinness H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Krehbiel H, 1 1-3 4 3 3 1 1 Almengo W, 1-0, BS, 0-1 2-3 0 0 0 0 0 Baker S, 1-1 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Garlick (Hall), Hall (Garlick).

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Chris Segal; Second, Chad Fairchild; Third, Will Littl.

T_3:51. A_3754

