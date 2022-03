Padres 4, Brewers 2

Milwaukee San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 35 2 6 2 Totals 33 4 8 4 T.Tylor cf 3 0 1 0 Grisham cf 4 1 3 1 J.Wemer cf 2 0 0 1 Thmpson rf 1 0 0 0 Narvaez c 3 0 0 0 Machado 3b 3 1 1 2 Z.Wrren 3b 1 0 0 0 M.Btten 3b 2 0 0 0 A.Pnero ph 0 0 0 0 Crnwrth 2b 3 0 1 0 Renfroe 1b 3 0 1 0 D.Leyba 2b 1 0 0 0 Mrtinez 1b 1 0 0 0 Lu.Voit dh 4 0 0 0 Sverino dh 2 0 0 0 E.Hsmer 1b 3 1 1 0 Chourio dh 1 0 0 0 W.Myers rf 4 0 1 0 K.Hiura 2b 3 0 1 0 Au.Nola c 2 1 1 0 Valerio 2b 1 0 0 0 Lberato cf 0 0 0 0 Brsseau ss 3 0 0 0 M.Beaty lf 1 0 0 1 F.Zmora ss 1 0 1 0 Cmpsano c 1 0 0 0 Jo.Gray Jr. rf 3 1 0 0 Ha-.Kim ss 3 0 0 0 M.Bello rf 1 0 0 0 N.Mzara lf 1 0 0 0 Frelick lf 4 0 1 0 W.Wlson 3b 2 1 1 1 Nvrreto c 1 0 0 0

Milwaukee 000 000 200 – 2 San Diego 012 001 00(x) – 4

E_Warren (1), Gray (1), Bello (1), Machado (1), Kim (2). LOB_Milwaukee 10, San Diego 10. 2B_Hiura (2). 3B_Wilson (1). HR_Machado (1). SB_Gray Jr. (1). SF_Beaty.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Peralta L, 1-1 4 6 3 2 1 5 Hitt 1-3 1 0 0 0 1 Brothers 2-3 0 0 0 0 0 Gustave 1 1 1 1 1 3 Milner 1 0 0 0 0 1 Harris 1 0 0 0 1 2

San Diego Martinez W, 1-0 4 2 0 0 1 4 Krol H, 2 1 1 0 0 1 0 Suarez H, 1 1 0 0 0 0 3 Bergen 1 1 2 0 0 2 Wilson H, 2 1 1 0 0 0 1 Guerra S, 1-2 1 1 0 0 1 2

HBP_Martinez by_Wilson; Beaty by_Gustave.

Umpires_Home, Ben May; First, Ed Hickox; Second, Nick Mahrley; Third, Nic Lentz.

T_3:03. A_3125

