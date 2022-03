Rangers 5, Athletics 3

Texas Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 22 4 5 3 Totals 24 3 6 3 M.Smien 2b 3 0 0 0 C.Pache cf 3 1 1 0 Calhoun dh 3 0 0 0 D.Kelly dh 3 0 0 0 A.Grcia cf 1 0 0 0 Lureano rf 2 0 1 1 Thmpson cf 0 1 0 0 A.Allen c 3 0 1 0 Calhoun rf 3 0 1 0 E.Thmes 1b 2 0 0 0 Za.Reks rf 0 1 0 0 D.Grcia 1b 1 0 0 0 N.Solak lf 3 1 1 2 K.Smith ss 3 0 0 0 A.Ibnez 3b 3 1 2 0 S.Neuse 3b 3 1 1 1 Crpnter 1b 2 0 1 1 McKnney lf 2 0 0 0 Trevino c 2 0 0 0 N.Allen 2b 2 1 2 1 Hrnndez ss 2 0 0 0

Texas 010 003 100 – 5 Oakland 100 200 000 – 3

E_Butler (1), Smith (1), Allen (1). 2B_Carpenter (1), Pache (1). 3B_Ibanez (1). HR_Solak (2), Neuse (1), Allen (1). CS_Smith (1). SF_Carpenter.

IP H R ER BB SO

Texas Gray 2 4 1 1 0 4 Moore 2 2 2 2 1 4 Howard 2 0 0 0 0 3

Oakland Manaea 4 2-3 1 1 1 1 1 Lemoine 1-3 0 0 0 0 0 Honeywell Jr. 1 4 3 3 1 0

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Nick Mahrley; Second, Jim Wolf; Third, Alex Mackay.

T_2:42. A_3334

