Rangers 8, Royals 4

Texas Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 35 8 10 8 Totals 39 4 12 4 B.Mller 3b 4 1 1 2 M.Tylor cf 3 0 1 0 Hrnndez 3b 1 0 0 0 K.Isbel cf 2 0 0 0 N.Solak lf 3 0 0 0 Wtt Jr. 3b 3 0 1 0 D.Hrris lf 1 0 0 0 E.Rvera 3b 1 0 0 0 Na.Lowe 1b 3 1 2 0 Cstllno ph 1 0 0 0 Bl.Crim 1b 2 0 0 0 O’Hearn rf 3 1 1 0 Jo.Heim c 4 0 0 0 Hicklen ph 1 0 0 0 E.White cf 3 2 2 2 Mlendez ph 1 1 1 1 Mrsnick cf 1 0 0 0 H.Dzier 1b 3 0 2 2 Za.Reks rf 2 1 0 0 N.Eaton rf 1 0 0 0 M.Smith rf 0 0 0 0 S.Mtias ph 1 0 0 0 McCrthy dh 2 2 2 1 N.Prtto 1b 3 0 1 0 Jo.Sale dh 1 0 0 0 Olvares lf 3 1 1 0 E.Duran 2b 3 1 2 3 J.Jones lf 1 0 0 0 Saggese 2b 1 0 0 0 C.Dngan ss 4 0 1 1 Clbrson ss 3 0 1 0 Gllgher c 2 0 1 0 Ornelas ss 1 0 0 0 S.Rvero c 2 0 0 0 M.Grcia ss 2 1 1 0 Psqntno ph 1 0 1 0 G.Cncel 2b 1 0 0 0

Texas 300 302 000 – 8 Kansas City 001 011 001 – 4

E_Dungan (1). DP_Texas 0, Kansas City 2. LOB_Texas 4, Kansas City 9. 2B_White (1), McCarthy (2), O’Hearn (2), Dozier (1), Olivares (2). HR_Miller (2), White (2), Duran (1), Melendez (1). CS_Marisnick (1).

IP H R ER BB SO

Texas Dunning W, 1-1 2 2-3 4 1 1 1 2 Ozuna H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Sborz 1 0 0 0 0 2 Patton 1 3 1 1 0 1 Barlow 1 3 1 1 0 1 Snyder 1 1 0 0 0 2 Winkler 1 0 0 0 0 1 Filpo 1 1 1 1 0 1

Kansas City Hernandez L, 0-1 2 4 3 3 0 2 Kowar 2 3 3 3 1 1 Bolanos 1 1 0 0 0 1 Brewer 1 2 2 2 1 0 Brentz 1 0 0 0 0 0 Staumont 1 0 0 0 1 2 Barlow 1 0 0 0 0 0

HBP_Harris by_Barlow.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Ed Hickox; Second, Ryan Blakney; Third, Mike Muchlinski.

T_2:59. A_4120

