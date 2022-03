Reds 12, Brewers 8

Milwaukee Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 34 8 9 8 Totals 33 12 13 10 Ko.Wong 2b 2 1 1 0 Akiyama dh 4 0 1 0 P.Reyes ss 2 0 0 0 Klzsvry dh 1 0 1 0 W.Admes ss 3 1 1 0 T.Nquin rf 3 0 0 0 Mathias 3b 2 0 0 0 Ambrgey rf 2 0 0 0 McCtchn rf 3 1 1 1 T.Fredl lf 3 1 2 1 J.Davis rf 2 0 0 0 Cedrola lf 1 1 1 0 R.Tllez 1b 1 2 1 1 C.Moran 3b 2 0 0 0 Snglton 1b 0 0 0 0 Hrnndez 3b 1 0 0 0 Sverino c 4 1 1 1 Alm Jr. cf 2 2 2 0 T.Tylor cf 3 1 2 2 R.Dwson cf 1 0 0 1 W.Wlson 2b 1 0 0 0 J.Buers 1b 2 1 0 0 Pterson 3b 2 0 0 1 Santana 1b 1 1 1 0 Frelick cf 1 0 0 0 Schrock 2b 2 1 1 1 K.Hiura lf 3 1 2 2 A.Lopez 2b 1 1 1 0 Da.Dahl lf 1 0 0 0 A.Grcia c 3 2 1 2 T.White dh 3 0 0 0 Rbinson c 0 1 0 0 Wstbrok dh 1 0 0 0 M.McLin ss 2 0 1 1 D L Crz ss 2 1 1 4

Milwaukee 010 241 000 – 8 Cincinnati 120 400 05(x) – 12

DP_Milwaukee 3, Cincinnati 1. LOB_Milwaukee 4, Cincinnati 2. 2B_Tellez (1), Hiura (1), Schrock (1). HR_Taylor (1), Hiura (2), Friedl (1), De La Cruz (1). SB_Cedrola (1). SF_Tellez, Dawson.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Burnes 3 5 5 5 2 5 Mejia 1 3 2 2 0 1 Ashby 3 0 0 0 0 3 Boxberger L, 0-1, BS, 0-1 2-3 4 5 5 1 0 Brown 1-3 1 0 0 0 0

Cincinnati Mahle 2 2 1 1 1 3 Godley 2 1-3 5 5 5 2 1 Cruz BS, 0-1 2-3 1 1 1 0 1 Hoffman 1 1 1 1 0 2 Farmer 1 0 0 0 1 3 Solomon W, 1-0 1 0 0 0 0 2 Pidich 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Moran.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Tripp Gibson; Second, Ben May; Third, Erich Bacchus;.

T_2:49. A_4061

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.