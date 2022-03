Reds 2, Giants 1

Cincinnati San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 34 2 7 2 Totals 33 1 7 1 J.India 2b 4 1 0 0 Wde Jr. lf 3 0 0 0 K.Frmer ss 3 0 2 1 G.McCry lf 1 0 0 0 B.Drury ss 1 0 1 0 A.Slter cf 3 0 1 0 Stphnsn c 2 0 1 0 L.Matos cf 1 0 0 0 A.Grcia c 1 0 0 0 S.Dggar rf 3 0 0 0 J.Votto 1b 4 0 1 1 A.Smith rf 1 0 0 0 T.Nquin rf 3 0 0 0 Estrada 2b 3 0 1 0 A.Aqino rf 1 0 0 0 Glwenke 2b 0 1 0 0 N.Snzel cf 3 0 0 0 C.Csali c 2 0 1 0 Alm Jr. cf 1 0 0 0 Genoves c 2 0 0 0 J.Frley dh 3 0 1 0 Blndino 3b 3 0 1 0 J.Buers dh 1 0 0 0 Matheny 3b 1 0 1 1 C.Moran 3b 3 0 0 0 A.Gmboa ss 3 0 0 0 Santana 3b 1 0 0 0 A.Layer ss 1 0 0 0 Akiyama lf 3 1 1 0 P.Biley dh 3 0 1 0 D.Vllar 1b 2 0 0 0 Toribio 1b 1 0 1 0

Cincinnati 000 002 000 – 2 San Francisco 000 000 001 – 1

E_Rogers (1). DP_Cincinnati 1, San Francisco 1. LOB_Cincinnati 6, San Francisco 6. 2B_Drury (2), Casali (2), Matheny (1). SB_Fraley (2).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Greene 2 4 0 0 0 1 Gutierrez 2 1 0 0 0 3 Hoffman W, 1-0 1 0 0 0 0 2 Farmer H, 1 1 0 0 0 0 2 Dowdy H, 1 2 1 0 0 0 1 O’Brien S, 1-1 1 1 1 1 1 3

San Francisco Wood 3 2-3 2 0 0 0 3 Avila 1-3 0 0 0 0 1 McGee 1 0 0 0 0 0 Rogers L, 0-1 0 3 2 1 1 0 Rashi 1 0 0 0 0 1 Leone 1 1 0 0 0 1 Brebbia 1 1 0 0 0 2 Junis 1 0 0 0 0 2

WP_O’Brien

Umpires_Home, Scott Barry; First, Pat Hoberg; Second, Chad Whitson; Third, Paul Emmel.

T_2:55. A_7555

