Reds 9, Giants 4

San Francisco Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 8 4 Totals 35 9 12 8 Ystzmsk cf 2 0 0 0 J.India 2b 2 2 2 1 Johnson cf 3 1 1 0 A.Lopez 2b 2 0 0 0 W.Flres 3b 2 1 1 1 J.Votto 1b 3 0 1 1 Toribio 3b 2 0 1 1 Santana 1b 1 0 1 0 Pderson rf 2 0 0 0 Stphnsn c 1 0 0 0 H.Bshop rf 3 0 0 0 Klzsvry c 2 0 0 0 H.Ramos dh 1 1 1 0 D.Slano 3b 3 0 0 0 Gnzalez dh 2 0 2 1 De Leon 3b 2 0 1 0 J.Krzan 2b 3 0 1 0 K.Frmer ss 3 0 0 0 Whteman 2b 2 0 0 0 Hrnndez ss 2 1 1 0 J.Davis lf 1 0 0 1 N.Snzel cf 3 1 1 0 Ka’.Tom lf 1 0 1 0 Ambrgey cf 1 1 0 0 J.Vsler 1b 2 0 0 0 C.Moran dh 2 0 0 0 D.Vllar 1b 2 0 0 0 Ch.Okey dh 2 1 1 3 M.Dubon ss 2 0 0 0 Schrock lf 2 1 2 1 Luciano ss 1 0 0 0 R.Dwson lf 1 1 1 0 P.Biley c 3 0 0 0 A.Aqino rf 2 1 1 2 J.Preda c 0 1 0 0 A.Cerda rf 1 0 0 0

San Francisco 001 100 002 – 4 Cincinnati 140 001 300 – 9

E_Luciano (1). LOB_San Francisco 10, Cincinnati 10. 2B_Ramos (1), Tom (1), Votto (1), Dawson (1). 3B_Senzel (1), Schrock (1). HR_Flores (1), India (1), Okey (1), Aquino (1). SF_Davis.

IP H R ER BB SO

San Francisco Long L, 0-1 1 2-3 5 5 5 1 3 Avila 1-3 0 0 0 0 0 Palumbo 2 2 0 0 2 0 Huang 2 2 1 1 1 1 Gudino 1 2 3 3 2 2 Hjelle 1 1 0 0 0 2

Cincinnati Santillan W, 1-0 2 1 0 0 1 3 Overton 2 2 2 2 0 2 Cruz H, 1 1 0 0 0 0 0 Lopez H, 1 1 1 0 0 0 1 Demurias 1 1 0 0 1 0 Timpanelli 1 0 0 0 3 2 Salinas 1 3 2 2 1 1

HBP_by_Stephenson, Amburgey.

Umpires_Home, Alan Porter; First, Todd Tichenor; Second, Tripp Gibson; Third, Stu Scheurwater.

T_3:12. A_5047

