Rockies 17, Cubs 1

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 45 17 18 16 Totals 31 1 5 1 Blckmon rf 2 2 2 1 Frazier lf 2 0 1 1 Schbler rf 3 1 1 0 J.Young 1b 1 0 0 0 Rodgers 2b 3 2 2 2 S.Szuki rf 2 0 0 0 Collins 2b 1 0 0 0 Crwtrng rf 2 0 0 0 Stovall 2b 1 1 1 3 Ia.Happ dh 3 0 0 0 McMahon 3b 3 1 1 2 Mldnado dh 1 0 0 0 A.Schnk 3b 2 0 0 0 Cntrras c 1 0 0 0 C..Cron 1b 3 0 3 2 J.Hicks c 2 0 0 0 M.Tglia 1b 2 1 1 0 Heyward cf 2 0 0 0 Lavigne 1b 1 0 0 0 Hrmsllo cf 2 0 1 0 Con.Joe lf 3 1 1 2 J.Vllar 3b 2 0 0 0 Bernard cf 2 0 0 0 E.Hward ss 2 0 0 0 Yo.Daza cf 4 0 1 0 Mdrigal 2b 2 0 2 0 W.Abreu lf 1 0 0 0 Gmbrone 3b 1 1 0 0 Montero dh 4 2 2 1 Hoerner ss 2 0 1 0 Goodman dh 1 0 0 0 I.Vrgas 2b 1 0 0 0 B.Srven c 3 2 0 0 A.Rivas 1b 2 0 0 0 Dr.Romo c 1 0 0 0 Vlzquez lf 1 0 0 0 E.Tovar ss 3 2 1 2 C.Mntes ss 1 1 1 1 L.Hatch ss 1 1 1 0

Colorado 244 004 003 – 17 Chicago 000 010 000 – 1

E_Villar (1), Madrigal (1), Giambrone (1). DP_Colorado 0, Chicago 1. LOB_Colorado 6, Chicago 5. 2B_McMahon (1), Cron 3 (3), Montero (1), Madrigal 2 (2), Hoerner (1). HR_Rodgers (1), Stovall (1), Joe (1), Montero (1), Tovar (3), Montes (1). SF_Blackmon, McMahon.

IP H R ER BB SO

Colorado Marquez W, 1-0 3 2 0 0 2 4 Lawrence 1 0 0 0 0 2 Chacin 1 2 1 1 0 1 Bard 1 1 0 0 0 1 Kinley 1 0 0 0 0 2 Davis 2 0 0 0 0 3

Chicago Mills L, 0-1 1 2-3 7 6 3 1 1 Yardley 1-3 1 3 2 0 1 Gonsalves 1 2 1 0 0 1 Roberts 1 1 0 0 0 1 Leeper 1 0 0 0 0 2 Short 1 4 4 4 0 0 Stout 1 0 0 0 0 3 Hughes 1 0 0 0 0 1 McCarthy 1 3 3 3 0 3

HBP_Serven by_Yardley, Rodgers by_Leeper.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Jim Wolf; Second, Junior Valentine; Third, Jim Reynolds.

T_3:12. A_10595

