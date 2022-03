Rockies 6, Dodgers 6

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 40 6 13 6 Totals 34 6 7 6 T.Trner ss 3 1 1 0 Hampson cf 3 0 0 0 Alvarez 3b 2 1 1 1 Schbler cf 1 0 0 0 Freeman 1b 3 0 1 1 Iglsias ss 2 1 1 0 McKstry cf 2 0 1 0 T.Lopes 2b 2 0 0 0 C.Tylor 2b 3 0 1 0 K.Brynt lf 2 0 0 0 A.Burns 2b 2 0 1 0 Za.Veen lf 2 0 0 0 Pollock lf 3 1 1 1 Rodgers 2b 2 0 1 1 J.Mrtin rf 2 0 0 0 K.Hlder 3b 1 0 0 0 Bllnger cf 3 0 1 0 El.Diaz c 2 0 0 0 L.Vlera ss 2 0 0 0 Buchard rf 1 1 0 0 K.Pllar rf 3 0 0 0 Hlliard rf 2 0 0 0 Wolters c 2 0 0 0 B.Srven c 1 1 0 0 A.Brnes c 3 0 1 0 Fulford c 1 0 0 0 S.Rmero lf 2 0 1 0 A.Trejo 3b 2 0 1 0 Alberto 3b 2 2 1 0 Pterson 1b 2 2 2 3 Yurchak 1b 0 0 0 0 M.Tglia 1b 2 0 0 0 Ed.Rios dh 2 1 2 3 E.Tovar ss 2 1 2 2 Estevez dh 1 0 0 0 Boswell dh 2 0 0 0 K.Dtres dh 2 0 0 0

Los Angeles 111 003 000 – 6 Colorado 000 100 203 – 6

E_Tovar (1). LOB_Los Angeles 9, Colorado 3. 2B_Turner (1), McKinstry (1), Taylor (2), Romero (1), Rios (1), Rodgers (2), Trejo (3), Peterson (1). HR_Alvarez (2), Pollock (1), Rios (1), Peterson (1), Tovar (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Gonsolin 3 0 0 0 0 4 Anderson H, 1 3 3 1 1 0 7 Ferguson 2-3 0 1 1 0 1 Vesia 1-3 2 1 1 0 0 Cleavinger H, 1 1 0 0 0 0 1 Moronta BS, 0-1 1 2 3 3 0 1

Colorado Neal 2 5 2 2 0 1 Smith 1 2 1 1 0 1 Dennis 2 2-3 3 3 3 1 3 Gaddis 1 1-3 2 0 0 1 1 Gilbreath 1 1 0 0 0 1 Kennedy 1 0 0 0 0 3

HBP_Alberto by_Dennis, Holder by_Ferguson, Bouchard by_Moronta.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Jordan Baker; Third, Chad Whitson.

T_2:46. A_7004

