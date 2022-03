Steyn City Championship Scores

Friday

At The Club at Steyn City

Johannesburg

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,716; Par: 72

Second Round

Shaun Norris, South Africa 64-62—126 James Du Preez, South Africa 63-66—129 Dean Burmester, South Africa 66-65—131 Oliver Bekker, South Africa 69-63—132 Joachim B. Hansen, Denmark 68-64—132 Sebastian Soderberg, Sweden 65-67—132 Nino Bertasio, Italy 64-69—133 Hennie Du Plessis, South Africa 66-67—133 Mikko Korhonen, Finland 68-65—133 Romain Langasque, France 65-68—133 Niklas Norgaard Moller, Denmark 66-67—133 Jaco Ahlers, South Africa 64-70—134 George Coetzee, South Africa 65-69—134 Joost Luiten, Netherlands 68-66—134 Matthias Schmid, Germany 69-65—134 Daniel Gavins, England 68-67—135 Ross McGowan, England 67-68—135 Pieter Moolman, South Africa 67-68—135 Tapio Pulkkanen, Finland 68-67—135 Sami Valimaki, Finland 67-68—135 Jorge Campillo, Spain 68-68—136 Alejandro Canizares, Spain 71-65—136 Estiaan Conradie, South Africa 68-68—136 Jamie Donaldson, Wales 67-69—136 Ewen Ferguson, Scotland 67-69—136 Michael G Palmer, South Africa 67-69—136 Matthieu Pavon, France 68-68—136 Ockie Strydom, South Africa 70-66—136 Andy Sullivan, England 68-68—136 Daniel Van Tonder, South Africa 66-70—136 Justin Walters, South Africa 68-68—136 Wu Ashun, China 70-67—137 Adilson Da Silva, Brazil 69-68—137 Nacho Elvira, Spain 69-68—137 Thriston Lawrence, South Africa 69-68—137 Hurly Long, Germany 70-67—137 Lukas Nemecz, Austria 68-69—137 Jaco Prinsloo, South Africa 69-68—137 Rourke Van Der Spuy, South Africa 70-67—137 MJ Viljoen, South Africa 66-71—137 Kristoffer Broberg, Sweden 69-69—138 Keenan Davidse, South Africa 72-66—138 Ruan De Smidt, South Africa 65-73—138 Rhys Enoch, Wales 69-69—138 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-69—138 Craig Howie, Scotland 69-69—138 Jazz Janewattananond, Thailand 70-68—138 Jacques Kruyswijk, South Africa 71-67—138 Hugo Leon, Chile 70-68—138 Edoardo Molinari, Italy 69-69—138 Wilco Nienaber, South Africa 66-72—138 Yannik Paul, Germany 69-69—138 Andrea Pavan, Italy 71-67—138 Haydn Porteous, South Africa 70-68—138 Antoine Rozner, France 71-67—138 Kalle Samooja, Finland 70-68—138 Jordan L. Smith, England 71-67—138 Connor Syme, Scotland 67-71—138 Dale Whitnell, England 69-69—138 Oliver Wilson, England 68-70—138 Maverick Antcliff, Australia 71-68—139 Marcus Armitage, England 73-66—139 Jacques Blaauw, South Africa 67-72—139 Laurie Canter, England 68-71—139 CJ Du Plessis, South Africa 66-73—139 Marcus Helligkilde, Denmark 68-71—139 Espen Kofstad, Norway 70-69—139 Dylan Naidoo, South Africa 71-68—139 Jake Redman, South Africa 68-71—139 Jason Scrivener, Australia 67-72—139 Combrinck Smit, South Africa 70-69—139 Richard Sterne, South Africa 70-69—139 Darius Van Driel, Netherlands 65-74—139 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-68—139 Merrick Bremner, South Africa 70-70—140 Steven Brown, England 68-72—140 Luke Brown, South Africa 72-68—140 Louis De Jager, South Africa 68-72—140 Stephen Ferreira, Portugal 70-70—140 Ross Fisher, England 70-70—140 Julien Guerrier, France 72-68—140 Justin Harding, South Africa 70-70—140 Scott Hend, Australia 71-69—140 Jean Hugo, South Africa 70-70—140 Maximilian Kieffer, Germany 67-73—140 Jbe Kruger, South Africa 72-68—140 Francesco Laporta, Italy 68-72—140 David Law, Scotland 72-68—140 Zander Lombard, South Africa 68-72—140 Hennie O’Kennedy, South Africa 68-72—140 Chris Paisley, England 68-72—140 Jake Roos, South Africa 71-69—140 JJ Senekal, South Africa 70-70—140 Shubhankar Sharma, India 69-71—140 Malcolm Mitchell, South Africa 67-74—141 Jayden Trey Schaper, South Africa 69-72—141 Neil Schietekat, South Africa 68-73—141 Divan Van Den Heever, South Africa 68-73—141 Jaco Van Zyl, South Africa 68-73—141 Stefan Wears-Taylor, South Africa 72-69—141 Julien Brun, France 72-70—142 Ruan Conradie, South Africa 69-73—142 Philip Eriksson, Sweden 73-69—142 Grant Forrest, Scotland 72-70—142 Anton Karlsson, Sweden 70-72—142 Pablo Larrazabal, Spain 69-73—142 Martin Rohwer, South Africa 73-69—142 Brandon Stone, South Africa 67-75—142 Santiago Tarrio, Spain 71-71—142 Ulrich Van Den Berg, South Africa 72-70—142 Stephen Gallacher, Scotland 71-72—143 Deon Germishuys, South Africa 72-71—143 Tristen Strydom, South Africa 72-71—143 Andrew Wilson, England 69-74—143 Chris Wood, England 72-71—143 Christiaan Basson, South Africa 73-71—144 Lucas Bjerregaard, Denmark 72-72—144 Heinrich Bruiners, South Africa 73-71—144 Daniel Greene, South Africa 75-69—144 Anthony Michael, South Africa 68-76—144 James Morrison, England 72-72—144 Siyanda Mwandla, South Africa 70-74—144 Adriel Poonan, South Africa 74-70—144 JC Ritchie, South Africa 74-70—144 Jack Singh Brar, England 71-73—144 Toto Thimba Jr., South Africa 74-70—144 Johannes Veerman, United States 71-73—144 Louis Albertse, South Africa 73-72—145 Byron Coetzee, South Africa 73-72—145 Sean Crocker, United States 70-75—145 Bryce Easton, South Africa 71-74—145 Chase Hanna, United States 67-78—145 Luke Jerling, South Africa 73-72—145 Rikard Karlberg, Sweden 72-73—145 Tyler Koivisto, United States 71-74—145 Thanda Mavundla, South Africa 70-75—145 Dylan Mostert, South Africa 72-73—145 Nikhil Rama, South Africa 72-73—145 Lyle Rowe, South Africa 71-74—145 Marcel Schneider, Germany 71-74—145 Ashley Chesters, England 73-73—146 Keith Horne, South Africa 74-72—146 Daan Huizing, Netherlands 80-66—146 Frederic Lacroix, France 70-76—146 Robin Roussel, France 75-71—146 Darren Fichardt, South Africa 71-76—147 Callum Mowat, South Africa 71-76—147 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 77-72—149 Matthew Spacey, South Africa 71-78—149 Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 75-76—151 Steve Surry, England 75-77—152 Peter Karmis, South Africa 73-WD Alex Haindl, South Africa 75-WD Trevor Fisher, South Africa 76-WD Hennie Otto, South Africa 73-DQ

