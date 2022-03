Valspar Championship Scores

Sunday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $7.8 million

Yardage: 7,340; Par: 71

Final Round

(x-won on second playoff hole)

x-Sam Burns (500), $1,404,000 64-67-67-69—267 -17 Davis Riley (300), $850,200 65-68-62-72—267 -17 Matthew NeSmith (163), $460,200 67-61-69-71—268 -16 Justin Thomas (163), $460,200 66-66-66-70—268 -16 Matt Fitzpatrick (105), $301,275 67-68-67-68—270 -14 Brian Harman (105), $301,275 67-67-68-68—270 -14 Stewart Cink (80), $228,930 67-68-69-68—272 -12 Adam Hadwin (80), $228,930 64-66-70-72—272 -12 Robert Streb (80), $228,930 68-69-65-70—272 -12 Kevin Streelman (80), $228,930 67-69-68-68—272 -12 Sahith Theegala (80), $228,930 67-71-67-67—272 -12 Brooks Koepka (59), $159,900 67-70-71-65—273 -11 Shane Lowry (59), $159,900 69-68-68-68—273 -11 Alex Noren (59), $159,900 68-70-65-70—273 -11 Xander Schauffele (59), $159,900 67-67-68-71—273 -11 Luke Donald (49), $118,950 68-71-67-68—274 -10 Tommy Fleetwood (49), $118,950 67-68-68-71—274 -10 Matt Kuchar (49), $118,950 67-72-66-69—274 -10 Scott Stallings (49), $118,950 65-66-74-69—274 -10 Brian Stuard (49), $118,950 68-69-69-68—274 -10 Brandon Hagy (40), $85,020 70-67-70-68—275 -9 Tyrrell Hatton (40), $85,020 68-68-70-69—275 -9 Richy Werenski (40), $85,020 65-70-72-68—275 -9 Gary Woodland (40), $85,020 67-68-71-69—275 -9 Tyler Duncan (35), $65,910 69-69-65-73—276 -8 Austin Smotherman (35), $65,910 68-71-70-67—276 -8 Brice Garnett (29), $54,600 67-71-68-71—277 -7 Nate Lashley (29), $54,600 71-68-67-71—277 -7 Troy Merritt (29), $54,600 68-67-67-75—277 -7 Mito Pereira (29), $54,600 69-70-68-70—277 -7 J.J. Spaun (29), $54,600 67-71-69-70—277 -7 Jhonattan Vegas (29), $54,600 64-71-72-70—277 -7 Kramer Hickok (21), $41,600 66-71-70-71—278 -6 Viktor Hovland (21), $41,600 69-70-68-71—278 -6 Kevin Kisner (21), $41,600 70-66-73-69—278 -6 Patton Kizzire (21), $41,600 69-67-70-72—278 -6 Brandon Wu (21), $41,600 72-65-69-72—278 -6 Bernd Wiesberger (0), $41,600 69-70-66-73—278 -6 Kiradech Aphibarnrat (13), $29,250 69-68-71-71—279 -5 Joel Dahmen (13), $29,250 68-69-70-72—279 -5 Harry Higgs (13), $29,250 70-68-68-73—279 -5 Dustin Johnson (13), $29,250 67-71-72-69—279 -5 Seung-Yul Noh (13), $29,250 70-67-73-69—279 -5 Chez Reavie (13), $29,250 67-72-69-71—279 -5 Doc Redman (13), $29,250 66-72-71-70—279 -5 Adam Svensson (13), $29,250 71-68-67-73—279 -5 Curtis Thompson (13), $29,250 70-69-72-68—279 -5 Joseph Bramlett (8), $19,439 69-67-71-73—280 -4 Bill Haas (8), $19,439 71-66-71-72—280 -4 Martin Kaymer (8), $19,439 69-66-74-71—280 -4 Danny Lee (8), $19,439 65-74-68-73—280 -4 Denny McCarthy (8), $19,439 69-70-70-71—280 -4 Max McGreevy (8), $19,439 70-69-70-71—280 -4 C.T. Pan (8), $19,439 71-66-69-74—280 -4 Greyson Sigg (8), $19,439 67-72-67-74—280 -4 Webb Simpson (8), $19,439 67-67-76-70—280 -4 Paul Barjon (5), $17,706 68-71-70-72—281 -3 Russell Knox (5), $17,706 71-68-67-75—281 -3 Henrik Stenson (5), $17,706 70-69-70-72—281 -3 Michael Thompson (5), $17,706 72-66-74-69—281 -3 Harold Varner III (5), $17,706 72-67-70-72—281 -3 Christiaan Bezuidenhout (4), $17,004 70-69-73-70—282 -2 Wesley Bryan (4), $17,004 68-71-70-73—282 -2 Louis Oosthuizen (4), $17,004 67-68-74-73—282 -2 Cameron Tringale (4), $17,004 68-71-70-73—282 -2 Ryan Brehm (4), $16,536 71-68-75-69—283 -1 John Huh (4), $16,536 71-67-72-73—283 -1 David Lipsky (3), $16,224 64-71-74-76—285 +1 Collin Morikawa (3), $16,224 68-70-74-73—285 +1 Pat Perez (3), $15,912 67-70-75-74—286 +2 Nick Taylor (3), $15,912 69-70-68-79—286 +2 Blake Kennedy (0), $15,678 67-72-72-76—287 +3

