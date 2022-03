White Sox 4, Brewers 3

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 30 4 5 4 Totals 34 3 8 3 Andrson ss 3 1 1 0 Lo.Cain cf 1 0 0 0 Mendick ss 1 0 0 0 Mtchell cf 2 0 0 0 L.Rbert cf 3 0 0 0 Narvaez c 2 0 0 0 L.Bsabe cf 1 0 0 0 Cor.Ray rf 2 1 2 1 J.Abreu dh 3 1 0 0 Renfroe rf 3 0 1 0 Moncada 3b 3 0 0 0 B.Trang ss 2 1 0 0 J.Brger 3b 1 0 0 0 K.Hiura dh 3 0 1 1 Jimenez lf 2 0 1 2 Snglton dh 1 0 0 0 M.Adlfo rf 0 1 0 0 Brsseau 1b 2 0 0 0 Grandal c 2 0 0 0 W.Wlson 3b 0 0 0 0 N.Cuffo c 1 0 1 1 P.Reyes 2b 3 0 2 1 S.Zvala c 1 0 0 0 Rdrguez lf 1 0 1 0 L.Grcia rf 2 1 0 0 Pterson 3b 3 0 0 0 Rmllard lf 1 0 0 0 F.Zmora 2b 1 0 0 0 Hrrison 2b 2 0 1 1 J.Davis lf 2 0 0 0 Smt Jr. ph 1 0 0 0 T.White 1b 2 1 1 0 A.Vughn 1b 2 0 1 0 Mnstrio ss 2 0 0 0 Kvlehan 1b 1 0 0 0 Flciano c 2 0 0 0

Chicago 001 003 000 – 4 Milwaukee 000 002 100 – 3

E_Monasterio (1). LOB_Chicago 3, Milwaukee 9. 2B_Jimenez (1), Ciuffo (1), Harrison (1), White (1). SB_Ray (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Giolito W, 1-0 3 1 0 0 1 4 Graveman H, 1 1 0 0 0 0 2 Keuchel H, 1 2 1-3 5 3 3 2 4 Broadway H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Olson H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Bummer H, 1 1 1 0 0 0 1 Crick S, 1-1 1 1 0 0 0 1

Milwaukee Alexander 2 0 0 0 1 1 Williams L, 0-1 1 2 1 1 1 2 Perdomo 1 0 0 0 0 0 Sanchez 1 0 0 0 0 0 Kelley 1 3 3 3 1 1 Sadzeck 1 0 0 0 0 2 Harris 1 0 0 0 0 1 Boushley 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Mitchell, Wilson.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Bill Miller; Second, Pat Hoberg; Third, Chad Whitson.

T_2:58. A_4680

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.