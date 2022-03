WTA Money Leaders

Through March 28

1 Iga Swiatek $2,333,165 2 Ashleigh Barty $2,289,320 3 Danielle Collins $1,215,816 4 Maria Sakkari $1,101,309 5 Madison Keys $909,700 6 Barbora Krejcikova $772,539 7 Paula Badosa Gibert $744,495 8 Simona Halep $682,280 9 Veronika Kudermetova $581,297 10 Jessica Pegula $580,610 11 Anett Kontaveit $549,663 12 Alize Cornet $536,181 13 Jelena Ostapenko $506,877 14 Elise Mertens $497,409 15 Kaia Kanepi $462,856 16 Katerina Siniakova $409,210 17 Elena Rybakina $401,723 18 Sorana Cirstea $385,650 19 Aryna Sabalenka $352,100 20 Victoria Azarenka $347,010 21 Beatriz Haddad Maia $344,450 22 Marketa Vondrousova $328,353 23 Petra Martic $324,592 24 Amanda Anisimova $324,505 25 Daria Kasatkina $314,556 26 Cori Gauff $313,355 27 Shuai Zhang $304,326 28 Leylah Fernandez $288,765 29 Clara Tauson $267,421 30 Zhaoxuan Yang $256,538 31 Marie Bouzkova $254,477 32 Yi-Fan Xu $253,953 33 Marta Kostyuk $250,384 34 Liudmila Samsonova $244,198 35 Danka Kovinic $240,041 36 Irina-Camelia Begu $239,648 37 Alison Riske $235,225 38 Tamara Zidansek $232,183 39 Elina Svitolina $231,961 40 Sara Sorribes Tormo $231,110 41 Ena Shibahara $228,711 42 Garbine Muguruza $227,188 43 Tereza Martincova $225,720 44 Nuria Parrizas Diaz $220,941 45 Shelby Rogers $218,232 46 Viktorija Golubic $218,195 47 Naomi Osaka $206,516 48 Qiang Wang $202,926 49 Magda Linette $200,891 50 Alison Van Uytvanck $200,488

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.