Yankees 7, Pirates 4

Pittsburgh New York ab r h bi ab r h bi Totals 35 4 7 4 Totals 33 7 11 7 C.Tcker lf 4 1 1 1 Dnldson 3b 2 2 1 1 Rynolds cf 4 1 0 0 J.Praza ss 1 0 0 0 Ho.Park 2b 4 0 1 0 J.Gallo lf 3 0 0 0 R.Perez c 3 1 1 1 Florial cf 1 0 0 0 On.Cruz ss 4 0 0 0 A.Judge rf 3 2 3 3 Cstillo 3b 3 1 1 2 Lcastro rf 1 0 0 0 Hu.Owen 3b 1 0 0 0 Stanton dh 3 0 0 0 SmtNjgb dh 4 0 1 0 Perkins dh 1 0 0 0 J.Oliva rf 3 0 2 0 A.Rizzo 1b 3 0 1 0 M.Perez c 1 0 0 0 M.Bltre lf 1 0 1 0 M.Mrtin 1b 3 0 0 0 A.Hicks cf 3 1 1 0 T.Davis 1b 1 0 0 0 Ma.Burt 3b 1 0 0 0 G.Trres ss 3 0 1 0 Freitas c 1 0 1 0 Gnzalez 1b 3 1 1 2 Ch.Bell 1b 1 0 0 0 Hgshoka c 2 1 1 1

Pittsburgh 022 000 000 – 4 New York 102 220 00(x) – 7

E_Rizzo (1), Gonzalez (1). DP_Pittsburgh 1, New York 1. LOB_Pittsburgh 5, New York 4. HR_Tucker (2), Castillo (1), Donaldson (2), Judge 2 (2), Gonzalez (2), Higashioka (3). SB_Smith-Njigba (2), Oliva (2). CS_Beltre (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Quintana 3 5 3 3 0 2 Brubaker L, 0-1, BS, 0-1 2 1-3 4 4 4 1 3 Stratton 2-3 0 0 0 1 0 Underwood Jr. 2 2 0 0 0 2

New York Cole 2 4 4 3 1 5 Loseke 1 1 0 0 0 1 Montgomery W, 1-1 2 2-3 2 0 0 0 5 Mauricio H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Loaisiga H, 2 1 0 0 0 0 1 Abreu H, 1 1 0 0 0 0 0 Greene S, 1-1 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, D;J; Reyburn; First, Laz Diaz; Second, Mark Wegner; Third, Marty Foster.

T_2:58. A_6827

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.