Atlanta 3, Miami 0

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 5 0 3 16 Chisholm Jr. 2b 3 0 0 0 0 3 .265 a-De La Cruz ph 1 0 0 0 0 1 .333 Henry c 0 0 0 0 0 0 .000 Cooper 1b 3 0 0 0 0 2 .205 Soler lf 3 0 2 0 1 1 .184 Sánchez cf 4 0 0 0 0 2 .327 Aguilar dh 3 0 0 0 1 3 .190 García rf 4 0 0 0 0 2 .158 B.Anderson 3b 3 0 1 0 1 0 .276 Rojas ss 4 0 1 0 0 0 .186 Stallings c 3 0 1 0 0 1 .158 1-Berti pr-2b 1 0 0 0 0 1 .333

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 6 3 3 6 Albies 2b 4 0 2 0 0 1 .237 Olson 1b 4 1 1 2 0 1 .389 Riley 3b 3 0 0 0 1 0 .275 Ozuna dh 4 0 0 1 0 1 .271 d’Arnaud c 4 0 1 0 0 1 .293 Arcia lf 3 0 0 0 1 1 .292 Heredia cf 3 0 0 0 0 1 .158 Swanson ss 2 1 1 0 1 0 .157 Demeritte rf 2 0 1 0 0 0 .500 b-Rosario ph-rf 1 1 0 0 0 0 .079

Miami 000 000 000_0 5 2 Atlanta 100 000 20x_3 6 0

a- for Chisholm Jr. in the 7th. b-pinch hit for Demeritte in the 7th.

1-ran for Stallings in the 7th.

E_Rogers (2), B.Anderson (2). LOB_Miami 9, Atlanta 6. 2B_Demeritte (1), d’Arnaud (1), Olson (7). RBIs_Ozuna (10), Olson 2 (4).

Runners left in scoring position_Miami 4 (Berti, García 2, Stallings); Atlanta 4 (Arcia, Albies 2, Riley). RISP_Miami 0 for 4; Atlanta 1 for 6.

GIDP_Heredia.

DP_Miami 1 (Chisholm Jr., Rojas, Cooper).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, L, 0-3 5 4 1 0 2 4 95 6.94 Head 1 1 0 0 0 1 15 0.00 Sulser 2-3 0 2 0 1 1 23 1.69 Bleier 1-3 1 0 0 0 0 6 3.86 Poteet 1 0 0 0 0 0 11 1.59

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright, W, 2-0 6 4 0 0 1 11 95 1.06 O’Day, H, 2 2-3 1 0 0 0 0 14 0.00 Matzek, H, 3 1 1-3 0 0 0 1 3 20 1.69 Jansen, S, 4-4 1 0 0 0 1 2 15 4.50

Inherited runners-scored_Bleier 2-2, Matzek 1-0. HBP_Wright (Cooper).

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Ted Barrett; Second, Lance Barksdale; Third, Nic Lentz.

T_3:04. A_40,402 (41,084).

