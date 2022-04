Atlanta 5, San Diego 2

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 9 4 4 9 Albies 2b 5 1 1 1 0 2 .242 Olson 1b 3 0 0 0 2 1 .367 Riley 3b 5 2 2 0 0 1 .303 Ozuna dh 4 0 2 1 0 1 .333 d’Arnaud c 4 1 1 0 0 0 .280 Duvall cf 4 1 1 2 0 2 .250 Heredia rf 4 0 1 0 0 1 .182 Arcia lf 3 0 1 0 1 0 .308 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .129

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 0 16 Grisham cf 3 0 1 0 0 2 .135 a-Nola ph 1 0 0 0 0 0 .250 Azocar cf 0 0 0 0 0 0 .500 Machado 3b 4 0 3 1 0 1 .389 Cronenworth 2b 4 0 0 0 0 3 .258 Voit dh 4 0 0 0 0 3 .200 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 2 .400 Profar lf 4 0 0 0 0 1 .261 Alfaro c 4 0 1 0 0 3 .267 Abrams rf 2 1 0 0 0 0 .095 Kim ss 3 1 1 1 0 1 .231

Atlanta 001 100 030_5 9 0 San Diego 000 020 000_2 6 0

a-lined out for Grisham in the 8th.

LOB_Atlanta 7, San Diego 5. 2B_Riley (3), Duvall (2), Grisham (1), Machado (4). HR_Albies (3), off Gore. RBIs_Albies (7), Ozuna (6), Duvall 2 (6), Kim (1), Machado (6). SB_Abrams (1).

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Albies, Swanson 2, d’Arnaud); San Diego 2 (Cronenworth 2). RISP_Atlanta 3 for 6; San Diego 1 for 4.

GIDP_d’Arnaud.

DP_San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Hosmer).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wright 5 5 2 2 0 9 92 1.64 Minter 1 0 0 0 0 2 17 2.45 O’Day, W, 1-0 1 0 0 0 0 2 14 0.00 Matzek, H, 1 1 1 0 0 0 1 11 0.00 Jansen, S, 1-1 1 0 0 0 0 2 11 9.00

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Gore 5 1-3 3 2 2 2 3 73 3.38 García 2-3 1 0 0 0 0 6 0.00 Suarez 1 1 0 0 1 2 28 9.00 Johnson, L, 0-1 2-3 4 3 3 0 2 28 6.75 Lamet 1 1-3 0 0 0 1 2 27 2.70

Inherited runners-scored_García 1-0, Lamet 2-1. HBP_Wright (Abrams). WP_Lamet(2).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Bill Miller; Second, Doug Eddings; Third, Brian Knight.

T_3:22. A_41,993 (40,209).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.