Atlanta 7, Cincinnati 6

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 6 6 3 7 India 2b 5 0 0 0 0 0 .200 Naquin dh 4 0 0 0 0 2 .000 Pham lf 3 1 0 0 1 1 .000 Votto 1b 2 2 1 0 1 0 .333 Stephenson c 4 0 2 2 0 0 .333 Senzel cf 4 0 1 0 0 1 .250 Moustakas 3b 3 1 0 1 0 2 .143 K.Farmer ss 4 1 1 1 0 1 .375 Fraley rf 3 1 1 2 1 0 .333

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 8 7 7 8 Albies 2b 4 0 0 1 1 2 .125 Olson 1b 5 0 3 0 0 1 .429 Riley 3b 3 1 0 0 2 0 .429 Ozuna lf 4 1 1 0 0 1 .143 Heredia lf 0 0 0 0 0 0 .000 Duvall cf 3 2 1 1 1 1 .167 Rosario rf 3 1 0 0 1 0 .000 d’Arnaud c 4 1 2 3 0 1 .250 Swanson ss 2 1 0 0 2 1 .000 Arcia dh 3 0 1 2 0 1 .333

Cincinnati 000 012 003_6 6 1 Atlanta 025 000 00x_7 8 0

E_Fraley (1). LOB_Cincinnati 4, Atlanta 8. 2B_Senzel (1), Duvall (1), Olson (1). RBIs_Moustakas (1), Stephenson 2 (3), K.Farmer (2), Fraley 2 (2), d’Arnaud 3 (3), Arcia 2 (2), Duvall (1), Albies (1). SF_Moustakas, Arcia.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (K.Farmer, Senzel); Atlanta 3 (Ozuna 2, Olson, Riley). RISP_Cincinnati 3 for 8; Atlanta 4 for 12.

Runners moved up_India, Naquin, Riley. GIDP_Ozuna.

DP_Cincinnati 1 (Moustakas, India, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Sanmartin, L, 0-1 2 1-3 4 5 5 5 2 58 19.29 Hoffman 2 2-3 2 2 2 1 0 40 6.75 Duarte 1 1 0 0 0 2 16 0.00 Diaz 1 0 0 0 0 2 13 0.00 B.Farmer 1 1 0 0 1 2 21 0.00

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton, W, 1-0 5 1-3 2 2 2 1 5 78 3.38 Minter 2-3 1 1 1 1 0 12 13.50 Smith 1 0 0 0 0 1 13 0.00 Matzek 1 0 0 0 0 0 7 0.00 Jansen 1 3 3 3 1 1 30 27.00

Inherited runners-scored_Hoffman 2-2, Minter 1-1. HBP_Minter (Votto).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chad Whitson; Second, Adam Hamari; Third, Jerry Layne.

T_3:07. A_40,234 (41,084).

