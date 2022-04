ATP Money Leaders

Through April 3

1 Rafael Nadal $3,120,355 2 Carlos Alcaraz $2,064,108 3 Daniil Medvedev $1,973,455 4 Taylor Fritz $1,889,616 5 Stefanos Tsitsipas $1,329,710 6 Denis Shapovalov $1,307,939 7 Hubert Hurkacz $1,286,952 8 Felix Auger-Aliassime $1,275,020 9 Andrey Rublev $1,245,327 10 Casper Ruud $1,017,110 11 Matteo Berrettini $1,062,493 12 Jannik Sinner $1,022,170 13 Roberto Bautista Agut $951,856 14 Alexander Zverev $863,044 15 Cameron Norrie $849,376 16 Pablo Carreno Busta $773,531 17 John Isner $742,371 18 Diego Schwartzmen $729,096 19 Nick Kyrgios $705,166 20 Alex de Minaur $704,371 21 Miomir Kecmanovi $695,220 22 Gael Monfils $598,113 23 Thanasi Kokkinakis $578,831 24 Pedro Martinez $545,975 25 Daniel Evans $521,038 26 Francisco Cerundolo $498,994 27 Reilly Opelka $481,243 28 Fabio Fognini $477,453 29 Aslan Karatsev $450,788 30 Cristian Garin $448,513 31 Nikoloz Basilashvili $431,745 32 Marin Cilic $431,616 33 Jiri Vesely $421,528 34 Karen Khachanov $408,391 35 Federico Delbonis $388,875 36 Grigo Dimitrov $380,541 37 Alexander Bublik $376,342 38 Lorenzo Sonego $373,133 39 Alejando Davidovich Fokina $370,759 40 Dusan Lajovic $367,920 41 Adrian Mannarino $362,178 42 Mackenzie McDonald $360,000 43 Tommy Paul $358,646 44 Maxime Cressy $351,010 45 Kamil Majchrzak $344,540 46 Botic van de Zanchschulp $355,106 47 Arthur Rinderknech $331,986 48 Ugo Humbert $323,796 49 Albert Ramos-Vinolas $320,448 50 Lloyd Harris $319,868

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.