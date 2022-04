ATP Money Leaders

Through April 17

1 Rafael Nadal $3,120,355 2 Stefanos Tsitsipas $2,252,046 3 Carlos Alcaraz $2,106,604 4 Taylor Fritz $2,068,406 5 Daniil Medvedev $1,973,455 6 Hubert Hurkacz $1,444,685 7 Feliz Auger-Aliassime $1,336,804 8 Andrey Rublev $1,334,143 9 Denis Shapovalov $1,307,939 10 Jannik Sinner $1,179,902 11 Alexander Zverev $1,157,658 12 Casper Ruud $1,150,365 13 Matteo Berrettini $1,062,493 14 Roberto Bautista Agut $951,856 15 Cameron Norrie $901,433 16 Diego Schwartzman $886,828 17 Alejando Davidovich Fokina $873,360 18 Pablo Carreno Busta $852,786 19 John Isner $795,161 20 Alex de Minaur $756,428 21 Nick Kyrgios $738,956 22 Miomir Kecmanovic $695,220 23 Grigo Dimitrov $652,183 24 Gael Monfils $598,113 25 Pedro Martinez $588,472 26 Daniel Evans $578,922 27 Thanasi Kokkinakis $578,831 28 Reilly Opelka $571,738 29 Fabio Fognini $519,949 30 Francisco Cerundolo $498,994 31 Aslan Karatsev $486,971 32 Marin Cilic $483,672 33 Cristian Garin $479,548 34 Nikoloz Basilashvili $464,855 35 Karen Khachanov $441,501 36 Federico Delbonis $439,932 37 Alexander Bublik $428,400 38 Jiri Vesely $427,356 39 Lorenzo Sonego $425,189 40 Dusan Lajovic $410,417 41 Albert Ramos-Vinolas $405,530 42 David Goffin $379,417 43 Botic van de Zanchschulp $376,966 44 Sebastian Korda $375,456 45 Tommy Paul $370,711 46 Mackenzie McDonald $368,005 47 Adrian Mannarino $367,643 48 Maxime Cressy $361,022 49 Kamil Majchrzak $360,379 50 Arthur Rinderknech $355,535

