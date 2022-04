ATP Money Leaders

Through April 25

1 Rafael Nadal $3,120,355 2 Carlos Alcaraz $2,611,593 3 Stefanos Tsitsipas $2,324,992 4 Taylor Fritz $2,068,406 5 Daniil Medvedev $1,973,455 6 Hubert Hurkacz $1,442,014 7 Andrey Rublev $1,419,363 8 Felix Auger-Aliassime $1,407,079 9 Denis Shapovalov $1,307,939 10 Casper Ruud $1,223,311 11 Jannik Sinner $1,177,232 12 Alexander Zverev $1,157,658 13 Pablo Carreno Busta $1,122,106 14 Matteo Berrettini $1,062,493 15 Diego Schwartzman $1,023,872 16 Cameron Norrie $971,709 17 Roberto Bautista Agut $951,856 18 Alex de Minaur $893,472 19 Alejandro Davidovich Fokina $873,360 20 John Isner $795,161 21 Nick Kyrgios $738,956 22 Miomir Kecmanovic $712,689 23 Grigor Dimitrov $690,618 24 Pedro Martinez $611,615 25 Daniel Evans $603,466 26 Gael Monfils $598,113 27 Thanasi Kokkinakis $578,831 28 Reilly Opelka $571,738 29 Fabio Fognini $552,769 30 Francisco Cerundolo $498,994 31 Aslan Karatsev $498,689 32 Nikoloz Basilashvili $489,499 33 Cristian Garin $485,742 34 Marin Cilic $481,002 35 Lorenzo Sonego $472,878 36 Karen Khachanov $468,975 37 Federico Delbonis $460,974 38 Alexander Bublik $452,943 39 Jiri Vesely $427,356 40 Albert Ramos-Vinolas $426,572 41 Dusan Lajovic $416,611 42 Lloyd Harris $393,774 43 Sebastian Korda $392,850 44 Mackenzie McDonald $389,047 45 David Goffin $385,611 46 Adrian Mannarino $379,718 47 Botic van de Zandschulp $376,966 48 Ugo Humbert $374,559 49 Maxime Cressy $374,293 50 Tommy Paul $370,711

